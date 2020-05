YouTube Music Android ve iOS Yeni Özelliklerle Güncellendi

Spotify, Apple Music’den sonra çıkış yapan YouTube Music uygulaması yeni özelliklerle sürekli güncelleniyor. Google’ın yeni müzik dinleme servisi YouTube Music, son olarak kullanıcıların yeni şarkıları keşfetmesine yardımcı olacak yeni bir Keşfet sekmesi ile birlikte şarkılara eşlik etmeyi sevenler için şarkı sözleri (lyrics) özelliğini kazandı. Yeni YouTube Müzik özellikleri haberimizde.

Dijital müzik servislerini tercih edenler için YouTube Music, Spotify ve Apple Music’den sonra en çok premium aboneye sahip online-offline müzik dinleme uygulaması. YouTube Music, Google’ın olmasına rağmen çıkış yaptığında rakiplerinin oldukça gerisindeydi ancak sürekli güncellemelerle hatalar düzetilmekle kalmıyor, yeni özellikler ekleniyor. Son olarak Keşfet ve Şarkı Sözleri özelliği eklendi. Bir süredir bazı kullanıcıların kullandığı özellikler artık tüm kullanıcılara açık. Keşfet bölümü, kullanıcıların yeni çıkan albüm ve şarkıları bulmalarını ve modlarına göre çalma listelerine göz atmalarını sağlarken, Şarkı sözleri (Lyrics) kullanıcıların sevdikleri şarkıları şarkıcıyla birlikte söylemelerine yardımcı oluyor. Ancak şarkı sözleri tüm parçalarda gösterilmiyor.

YouTube Music yeni Keşfet sekmesi ve Şarkı sözleri özelliği Android ve iOS uygulamasına eş zamanlı eklendi. Reklamsız, internetsiz ve kilit ekranında müzik dinleme sunan YouTube Music Premium, aylık 13.99 TL.

