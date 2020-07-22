YouTube Music Ortak Çalma Listeleri Nedir, Nasıl Oluşturulur?

YouTube Music kullanıcılarının beraber çalma listesi hazırlayabileceği YouTube Music ortak çalma listeleri artık kullanıma hazır. Arkadaşlarınızla ortak çalma listeleri hazırlayabilir veya yapay zekadan çalma listenizi tamamlamasını isteyebilirsiniz.

YouTube Music'in ç alma listelerinde arkadaşlarınızla işbirliği yapmak için tek yapmanız gereken YouTube Music ortak çalma listesi oluşturmak ve özelliğe erişmek için Düzenle düğmesine (kurşun kalem simgesi) dokunmaktır. Daha sonra çalma listesini sevdiklerinizle paylaşabilir ve yeni şarkılar ekleyebilirsiniz.

Ortak çalma listesi özelliği şu anda Android'deki bazı YouTube Müzik kullanıcılarına sunuluyor. Fakat YouTube'dan gelen açıklamada yakında tüm Android ve iOS kullanıcılarına daha geniş bir sunum yapılacakken bu süreç içerisinde yapay zekanın da geliştirilmesi hedefleniyor.

YouTube Music ortak çalma listelerini yapay zeka oluştursun!

YouTube Music ortak çalma listelerinin yanı sıra yeni yardımcı çalma listesi özelliğini de test ediyor. ABD'li şirkete göre bu özellik, ortak kullanıcıların zevkine uygun şarkı önerileri sunmak için makine öğrenimini kullanıyor. Öneriler çalma listelerindeki mevcut şarkılara dayanacak olsa da, izleme geçmişini ve kullanıcıların beğenilerini de dikkate alıyor.