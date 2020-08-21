YouTube Music Şarkı Sözü Özelliği Ortaya Çıktı

Dünya genelinde oldukça popüler olan dijital müzik platformu YouTube Music'in yeni bir özelliği ortaya çıktı. Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgiye göre YouTube Music'in web sürümüne şarkı sözü özelliği gelecek. YouTube Music şarkı sözü özelliği sayesinde kullanıcılar dinledikleri şarkının sözlerini de görebilecek. YouTube Music, kullanıcılara sunacağı yeni özellik ile birlikte kullanıcı deneyimi üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

YouTube Music Şarkı Sözü Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Bir Reddit kullanıcısı, YouTube Music web sürümünde şarkı sözünün eklendiğini farketti. Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan görsele göre YouTube Music web sürümü üzerinden şarkı dinlerken aynı zamanda dinlediğiniz şarkının sözlerini de görebileceksiniz. Bu özellik dijital müzik platformunun mobil uygulamasında mevcut ancak web sürümünde yer almıyordu.

YouTube'un müzik platformunun web sürümünde ortaya çıkan şarkı sözü özelliği şu anda test aşamasında olduğu belirtiliyor. Yani söz konusu özelllik, henüz bütün kullanıcılar için kullanıma sunulmadı. Dijital müzik platformunun web sürümünde şarkı sözü özelliği önemli bir eksikti. Görünüşe göre Google, bu eksiği kapatmak için kolları sıvadı.

Popüler müzik hizmetinin web sürümünde test edilen özellikte şarkı sözleri üçüncü taraf kaynaklardan alınıyor. Bu sebepten ötürü bütün şarkılarda sözlerin görünüp görünmeyeceği belli değil. Şarkı sözü özelliğinin çok yakında bütün kullanıcılar için kullanıma sunulması bekleniyor.

Google, geçtiğimiz haftalarda Google Play Music hizmetini sonlandıracağını açıklamıştı. Google Play Music, Eylül ayından itibaren Yeni Zelanda ve Güney Afrika'da, 2020 yılının sonunda ise dünya genelinde kapatılacak. Google Play Music verilerinizi YouTube Music uygulamasına hızlı ve pratik bir şekilde aktarabilirsiniz.

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dijital müzik servisi YouTube Music'in web sürümüne eklenecek yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.