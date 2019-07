YouTube Music'ten Spotify ve Apple Music'i Kıskandıracak Özellik

Spotify ve Apple Music, şu anda streaming müzik sektörünün iki baskın gücü konumunda; ancak pazardaki tek alternatif değiller. Piyasadaki diğer büyük oyunculardan YouTube Music, her cephede Apple ve Spotify ile rekabet edemese de, bu iki servisin yapamayacağı bazı şeyleri yapabiliyor. ABD’li şirket, platforma kullanıcıların ses ve müzik videoları arasında kolayca geçiş yapmalarını sağlayan yeni bir özellik ekledi.

Bugünden itibaren YouTube Premium ve YouTube Music Premium aboneleri, bir şarkı ile onun müzik videosu arasında şarkıyı durdurmadan anında geçiş yapma imkanına sahip olacak. Örneğin, evinizde veya ofiste YouTube Music üzerinden bir müzik videosunu izliyorsunuz; ancak dışarı çıkmanız gerekiyor. Söz konusu özellik sayesinde videoyu kapatıp, şarkıyı yeniden açmanız gerekmeyecek.

Use one music app instead of two. Seamlessly switch between video and audio on the YouTube Music app → https://t.co/xL6zsWyhnU pic.twitter.com/esFUB7K0nl