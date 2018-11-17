YouTube Tam Ekran Modunda Yorumlar Okunabilecek

Video paylaşım sitesi YouTube’a tam ekran video izlerken aşağı kaydırma özelliği geldi. Tam ekranda video izlerken yorumları, açıklamaları ve daha fazlasını okumak için aşağıya kaydırmanız yeterli olacak.

Bu özellik Nasıl Çalışacak?

Tarayıcı üzerinden video izlerken sağ altta bulunan tam ekran butonundan tam ekrana geçtiğinizde “Ayrıntılar için Kaydırın” oku bulunmakta. Aşağıya doğru mouse ile kaydırdığınızda üst bölümden video arayabilir, yorumları yanıtlayabilir, açıklamaları ve daha fazlasını okuyabilirsiniz. Bu yararlı değişiklik şu anda yaygın bir şekilde kullanıma sunulmakta. YouTube'un sadece webde yani tarayıcılarda içerdiği bir deneyimi olan tam ekran özelliğinin kısa süre içinde YouTube'un mobil uygulamasına gelmesi beklenmekte.