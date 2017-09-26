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YouTube Yeni Reklam Araçlarını Duyurdu

YouTube Yeni Reklam Teknolojisini Duyurdu
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Gökhan Abay
Gökhan Abay İnternet

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, reklamverenlerin yüzünü güldürecek yeni reklam araçlarını duyurdu. Reklamverenlerin hedef kitlelerine daha rahat ulaşmasını amaçlayan platform, aynı zamanda kullanıcı deneyiminden de taviz vermemesiyle dikkat çekiyor. 

YouTube'un geliştirdiği ilk reklam aracına baktığımızda, markaların doğru kitlelere ulaşmasına yardımcı olmak isteyen şirketin, Google ekosistemini genişlettiğini görüyoruz. Bu sayede markalar, harita ve uygulamaları da kullanabilecekler. İkinci araç, her kitleye özel olarak, aynı reklam öğesinin farklı sürümlerini oluşturma sürecini basitleştirmek için kullanılacak olan Director Mix'i içeriyor. Bu araç, video reklamlarının farklı arka planlarını verildiğinde sistemde binlerce sürüm oluştuyor ve çeşitli kitle segmentleriyle eşleştiriyor. Üçüncü araç olan Video Reklam Sıralaması da Adwords Lab'de bulunuyor ve reklam öğelerinin birbirine bağlanmasına izin veriyor.

Son reklam aracına ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. YouTube, Nielsen MPA (Eşleştirilmiş Panel Analizi) ile satış artışını ölçmek için yeni ve global bir yaklaşım sergiliyor. Bu coğrafi tabanlı çözüm, hangi çevrimiçi reklamların çevrimdışı satışları yönlendirdiğini belirlemek için hızlı bir yol sunuyor. 

YouTube'un yaptığı duyuruda, Ipsos ile yaptığı araştırma sonuçlarına da yer veriliyor. Bu araştırmaya göre:

  1. İnsanlar, çevirimiçi video reklamlarını televizyon rakamlarına oranla 3 kat daha fazla dikkat çekici buluyorlar.
  2. YouTube'daki videolar diğer sosyal medya platformlarına göre 2 kat daha fazla ilgi görüyor.
  3. YouTube üzerinde video izlemek, diğer internet platformlarından 2 kat daha olası.

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ETİKETLER: youtube Youtube reklamları

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