YouTuber'ın Şikayetinden Sonra Okan Bayülgen İfade Verdi

Youtuber Muhammet Çumanoğlu, Okan Bayülgen hakkında suç duyurusunda bulundu. Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü isimli televizyon programında, Çumanoğlu'nun bir videosunun yayınlandığı ve hakkında gerizekalı ifadesi kullanıldığı gerekçesiyle, Bayülgen'e dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde, Çumanoğlu'nun dijital ve sosyal medya pazarlama yöneticiliği sertifikasının olduğu ve bunun yanı sıra ilişki koçluğu sertifikasının da olduğu, YouTube üzerinden kadın-erkek ilişkileri üzerine videolar yayınlanan iki kanala sahip olduğu belirtildi.

Dilekçe, Bayülgen'in televizyon programında, Çumanoğlu'na ait bir videoyu yayınlayarak, hakaret ettiğine ilişkin açıklamayla devam etti. Çumanoğlu'nun avukatı, bu durumun müvekkilini küçük düşürdüğünü ve iş hayatını olumsuz etkilediğini ifade ederek, kamu davası açılmasını talep ettiklerini belirtti.

Sosyal Medya Kanalıyla Duygusal İlişkiler Üzerine Yorum Yapan Kişiler için Gerizekalı Dedim

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Okan Bayülgen, her hafta Uykusuzlar Kulübü programının yayınlandığını, Muhammet Çumanoğlu'nu şahsen tanımadığını ifade etti. İfadesinde, söz konusu televizyon programında, çok sayıda sosyal medya videolarına yer verildiğini ve videolar ile ilgili yorum yapıldığını belirten Bayülgen, sosyal medyayı kullanarak, duygusal ilişkiler üzerine yorumlar yapan kişiler için gerizekalı ifadesini kullandığını, bu ifadenin birebir kişi ile ilgisi olmadığını, tanılamanın genel olduğunu sözlerine ekledi. Bayülgen hakkında takipsizlik kararı talep edildi.