YouTuber PewDiePie ve Vlogger Marzia Bisognin Evlendi

100 milyona yakın abone sayısıyla YouTube'un en büyük kanallarından olan PewDiePie (Felix Kjellberg) sekiz yıllık sevgilisi vlogger Marzia Bisognin ile evlendi. İşte YouTube'un 'kraliyet ailesi' evliliği.

Bir süredir Enes Batur videolarına esin kaynağı olmasıyla gündemde olan PewDiePie, 29 yaşında evlenme kararı aldı. Yaklaşık sekiz yıldır birlikte olduğu eski model Marzia Bisognin ile geçtiğimiz gün evlenen İsveçli YouTuber, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

YouTube'da 100 milyon abonesi, Instagram ve Twitter'da 22 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki PewDiePie ile 26 yaşındaki vlogger Marzia Bisogin, 2011 yılından beri sevgiliydi. Londra'da evlenme kararı alan sosyal medya ikilisi, artık kamera karşısına birlikte çıkacak. Konu hakkında Felix Kjellberg şunları söyledi:

"Evliyiz! Hayatımı bu muhteşem kadınla paylaştığım için çok şanslıyım. Sonsuza dek değer vereceğim en güzel gündü. Davete katılmak için zaman ayıran ve evliliğimizi kutlamamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim"

Time'a Göre PewDiePie'ın Değeri 30 Milyon Dolar

Neredeyse 6 yıl boyunca en çok aboneye sahip olan kanal unvanını taşıyan PewDiePie, bunu T-Series'e kaptırmıştı. Yine de sıkı hayran kitlesine sahip olan ve eğlence içeriklerini azaltmayan YouTuber'ın değerinin 30 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.