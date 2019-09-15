Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu Alımında Otomat Kolaylığı Başladı

Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkmak istediğinizde ödemeniz yur tdışı çıkış harcı ödemeniz gerekiyor. Bunun için ise yurt dışı çıkış harç pulu almak gerekiyor. Harç pulu alma işlemini kolaylaştırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda pilot uygulama başlattı. Havalimanının farklı noktalarında bulunan makineler sayesinde yolcuların bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Yurt dışı harç pulu otomatları ile nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. Bunlara ek olarak temassız (NFC) ödeme sistemini destekleyen telefonlar ile ödeme, kredi kartı ya da nakite ihtiyaç kalmadan yapılabiliyor. Makinelerden tek seferde en fazla 10 harç pulu alınabilecek.

Uygulama şimdilik sadece İstanbul Havalimanı’na yerleştirilen 10 otomat ile başlamış olsa da bu otomatların yakında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda da kullanılması bekleniyor.

Harç pulları ile ilgili tek yenilik otomatlar olmadı. Tasarlanan yeni pullar kredi kartı boyutunda ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün resmini taşıyor. Darphanede basılan pullar, özel güvenlik ögelerine sahip ve yolcular tarafından tek sefer kullanılabiliyor. Yurt dışına çıkarken pasaportla birlikte polise ibraz edilen pullar, görevli polis tarafından köşesinden yırtılıyor ve bir daha kullanılamıyor.