ZTE'den Çift Ekranlı Ön Kamerasız Telefon: ZTE Nubia X

Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden ZTE, yepyeni tasarıma sahip akıllı telefonunu duyurdu. Nubia X adıyla gelen telefonun arkasında ve önünde birer ekran yer alıyorken, selfie kamerasına sahip olmaması da gözlerden kaçmıyor.

Yüzde 93 ekran-gövde oranıyla bir hayli geniş bir ekran sunan Nubia X'in ana ekranı 19:9 formatıyla ve 6.26 inç FHD+ çözünürlükle sunuluyor. Arka tarafta yer alan ekranın ise 5.1 inç ve HD+ çözünürlüğüyle geldiği ifade edildi. Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan cihazda 6GB ve 8GB RAM seçenekleri bulunuyor.

Çıkıntısız ve daha büyük bir ekran oluşturabilmek adına ön tarafa sensör veya selfie kamerası koymayan ZTE, arka tarafta yer alan kamera sayesinde arka kamerayla selfie çekilebileceğini dile getirdi. Ayrıca ikincil ekranın selfie kamerasına oranla daha mantıklı olacağını söyleyen şirket, Nubia X'in 24MP + 16MP'lik kameralarla donatıldığını aktardı.

Kulaklık girişine yer vermeyen modelin her iki ekranın da parmak izi sensörü bulunuyor. Bu anlamda alkışı hakeden Nubia X'in bir gün kullanım sunabildiği iddia edilen 3800 mAh bataryaya sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Başlangıç fiyatını 473 dolar olarak belirleyen ZTE'nin mavi, altın ve siyah renk seçeneklerini sunduğu belirtildi. Peki ya sizce telefonda iki ekran mı yoksa ön kamera mı daha önemli? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.