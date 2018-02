ZTE'den Üç Yeni Telefon: Blade V9, Blade V9 Vita ve Tempo Go

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) üç yeni Android telefonunu tanıttı. Blade V9, Blade V9 Vita ve Tempo Go adındaki akıllı telefonların özellikleri ve fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde.

Çin'in en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olarak bilinen ZTE, üç yeni Android telefonuyla MWC 2018'de sahne aldı. Piyasaya çıkardığı akıllı telefon modelleriyle yalnızca Çin'de değil, ABD ve Avrupa pazarında da etkin olan ZTE, yeni telefonlarıile adından sıkça söz ettireceğini gösterdi.

ZTE Blade V9 Özellikleri

ZTE Blade V9, kullanıcılara 18:9 en-boy oranı ile 5.7-inç FullHD+ bir ekran sunuyor. İşlemci tarafında 1.8GHz Snapdragon 450 kullanan akıllı telefon, gücünü 3100 mAh bataryadan alıyor. Blade V9, 3GB RAM/32 GB dahili hafıza ve 4GB RAM/64GB dahili hafıza olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak.

Son dönemin popüler modası olan çift ana kamerayı Blade V9'da da görüyoruz. Blade V9 modeli, kullanıcıların düşük ışıkta çok daha iyi fotoğraflar çekebileceği 16 megapiksel ve 5 megapiksel çözünürlüğünde iki ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön tarafında ise 13 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan ZTE Blade V9, 331 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

ZTE Blade V9 Vita Özellikleri

ZTE'nin tanıttığı bir diğer akıllı telefon modeli ise Blade V9 Vita oldu. 2GB RAM/16GB dahili hafıza ve 3GB RAM/32GB dahili hafıza olmak üzere iki farklı modele sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon435 işlemci ve Adreno 505 grafik biriminden alıyor.

Her iki modelde de, 5.45 inç FHD+ ekran, microSD kart desteği, 3200 mAh batarya ile 16 megapiksel oto ve 2 megapiksel sabit olmak üzere çift kamera özellikleri yer alıyor.

Android 8.1 Oreo ile gelen ZTE Blade V9 Vita'nın fiyatı 220 dolar olacak.

ZTE Tempo Go Özellikleri

ZTE için MWC 2018'de sahneye çıkan son model ise şirketin giriş segmentindeki akıllı telefonu Tempo Go oldu. Android Go platformuna sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 210 işlemcisinden alıyor. 1GB RAM ve 8GB dahili hafızayla gelen Tempo Go, ayrıca microSD kart desteğine de sahip.

Kullanıcılara, 5 inç 854x480 ekran sunan akıllı telefon, 5 megapiksel çözünülüğünde bir arka kamera ile gelirken, arka tarafta ise 2 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Oldukça uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken ZTE Android Go modelinde 3.5mm kulaklık girişi ve 2200 mAh batarya yer alıyor.

Android Oreo destekli ZTE Tempo Go, fiyatı ise sadece 79,99 dolar.