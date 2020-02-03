Zuckerberg Duyurdu: WhatsApp Pay Sistemi Global Olacak

WhatsApp'ın ana şirketi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, yatırımcılara yaptığı sunumda WhatsApp'ın ödeme sisteminin önümüzdeki birkaç ay içinde küresel olarak başlatılabileceğini söyledi. Nedir bu WhatsApp Pay?

WhatsApp Pay, Facebook'un bir araya getirdiği ve neredeyse 1 milyon kullanıcı üzerinde bir yıldır Hindistan'da test ettiği mesajlaşma ve ödeme sisteminin birleşimesine deniyor. Mesajlaşma ağı üzerinden arkadaşlarına, ofisine veya markete ödeme yapabilen kullanıcılar, WhatsApp üzerinden güvenli alışverişler yapabiliyor.

Asya'da yaygın olarak kullanıldığından dolayı WhatsApp Pay'in test döneminde umut verici sonuçlar doğurduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik sadece Hindistan'da test amaçlı kullanılan WhatsApp Pay, sadeliği ve kullanıcı dostu olmasıyla kullanıcıların tercihi haline gelebiliyor. Doğrulanmış hesabı olan herkes WhatsApp Pay'ı kullanabiliyor, yerel veya çevrimiçi işlemler yapmak için kredi kartını ilişkilendirebiliyor.

Ayrıca kullanıcıların doğrudan bireyler arasında para alışverişi yapmalarını sağlayan WhatsApp Pay, altı ay gibi kısa bir süre sonra global olarak sunulabilir. Şu anda CEO Zuckerberg'in geliştirildiğini söylediği WhatsApp Pay'ın ülkemizdeki hangi ödeme sistemlerine destek sağlayacağını bilemiyoruz. Peki ya siz WhatsApp üzerinden para göndermeyi tercih eder misiniz?