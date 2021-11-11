Zuckerberg Metaverse ile Mahremiyeti İstila Edecek

Mark Zuckerberg, metaverse ile mahremiyet alanımıza girecek iddiası Avrupa Parlamentosunu karıştırdı. Eski Facebook Ürün Müdürü Frances Haugen, insanların Meta dünyasından uzak kalmasını istiyor.

Facebook itirafçısı olarak bilinen Frances Haugen, Facebook/Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in sanal gerçeklikle beslenen gelecek vizyonunun evlerimize ve iş yerlerimize yeni gizlilik riskleri getirebileceğini söyledi.

Geçen ay Zuckerberg, şirketini meta veriye odaklayacağını duyurdu. Bu kavramın Zuckerberg için birçok anlamı olsa da, kullanıcıların arkadaşlarıyla buluşabileceği, iş arkadaşlarıyla bağlantı kurabileceği, mal ve hizmet alışverişi yapabileceği söyleyebiliriz.

Haugen Associated Press ile yaptığı röportajda, "Facebook, tüm bu şeyleri oluşturmaya başlamadan önce metaverse için bir şeffaflık planına sahip olmalı çünkü Facebook ile ilgili olarak bir duvarın arkasına saklanabileceklerini gösterdiler, zorunlu olmayan hatalar yapmaya devam ediyorlar." dedi.

Haugen, bu yılın Nisan ayına kadar Facebook'ta ürün müdürüydü. İstifa etmeden önce, şirketteki zararlardan gençlerin ruh sağlığına, etnik şiddete ve VIP'lere özel muameleye kadar çeşitli sorunları ayrıntılandıran on binlerce belge topladı. Belgeleri Kongre'ye, Wall Street Journal'a ve SEC'deki düzenleyicilere teslim etti ve burada şirketin birçok sorununu hissedarlardan gizleyerek mütevelli görevini ihlal ettiğini iddia eden bir ihbar davası açtı.

Zuckerberg, metaverse ve mahremiyet

Haugen'in bombalarının ardından Facebook, ana şirketini Meta olarak yeniden markalaştırdı ve Zuckerberg, metaverse'i sosyal medya şirketinin bir sonraki büyük şeyi olarak lanse etmeye başladı.

Haugen, hareketlerin şirketin sorunlarından uzaklaşma girişimi olduğunu söyledi. Facebook'un zihniyetinin şöyle olduğunu söyledi: "Konuşulanları sevmiyorsanız, konuşmayı değiştirmeye çalışırsınız."

Haugen dün Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde konuşuyordu. Açılış konuşmasında, "Şu anda bu parlamentonun önünde olan Dijital Hizmetler Yasası, küresel bir altın standart olma potansiyeline sahip" dedi.

Haugen, Facebook/Meta'ya ait metaverse'in yalnızca şirketin mevcut platformlarında var olan sorunları artıracağı konusundaki endişelerini dile getirdi.

AP'ye verdiği demeçte, Zuckerberg'in önerdiği türden sanal ortamların son derece bağımlılık yaratma potansiyeline sahip olduğunu ve insanları içinde yaşadığımız gerçeklikten kopmaya teşvik ettiğini söyledi.

Ayrıca Facebook/Meta'nın iş yerine girmesinin insanlara şirkete daha fazla kişisel veri vermekten başka seçenek bırakmamasından endişe ediyor.

Haugen, Avrupa Parlamentosu'na verdiği demeçte, "Bizim güvenliğimiz üzerinde çalışan 10.000 mühendise sahip olamayacakları iddia edilirken, video oyunları yapmak için 10.000 mühendise daha para verebilmeleri gerçeğini mantıksız buluyorum" dedi.