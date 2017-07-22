Haziran ayında en çok satılan oyunlar belli oldu. En çok satılan oyun arasında listenin başlarını iki büyük dövüş oyunu paylaşıyor.

Haziran ayının en çok satılan 10 oyunu arasında GTA 5 de var. Çıkışından yıllar geçse bile popülerliğini bir türlü kaybetmeyen GTA 5, listenin 3. sırasında yer alıyor. Listenin ilk sıralarında ise iki büyük dövüş oyunu bulunuyor. Bunlardan birisi Bandai Namco Games tarafından geliştirilen efsanevi serinin son üyesi Tekken 7 iken, bir diğeri de Mortal Kombat'ın yaratıcıları olan NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Injustice 2.

Haziran Ayının En Çok Satılan 10 Oyunu:

Tekken 7 Injustice 2 Grand Theft Auto V Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Arms Legends of Zelda: Breath of the Wild Mario Kart 8 Overwatch NBA 2K17 Horizon: Zero Dawn

Haziran Ayının En Çok Satılan 10 PS4 Oyunu:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Tekken 7 Injustice 2 Grand Theft Auto V Horizon: Zero Dawn MLB The Show 17 Overwatch NBA 2K17 Ghost Recon: Wildlands Battlefield 1

Haziran Ayının En Çok Satılan 10 Xbox One Oyunu:

Injustice 2 Grand Theft Auto v Tekken 7 Overwatch Forza Horizon 3 Ghost Recon: Wildlands Call of Duty: Black Ops 3 NBA 2K17 Rainbow Six Siege Call of Duty: Infinite Warfare

2017'nin En Çok Satılan 10 Oyunu:

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Legend of Zelda: Breath of the Wild For Honor Grand Theft Auto V Horizon: Zero Dwan Injustice 2 Mass Effect: Andromeda Resident Evil 7 NBA 2K17 Call of Duty: Infinite Warfare

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