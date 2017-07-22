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Haziran Ayının En Çok Satılan 10 Oyunu

Haziran Ayının En Çok Satılan 10 Oyunu

Haziran ayında en çok satılan oyunlar belli oldu. En çok satılan oyun arasında listenin başlarını iki büyük dövüş oyunu paylaşıyor.

Haziran ayının en çok satılan 10 oyunu arasında GTA 5 de var. Çıkışından yıllar geçse bile popülerliğini bir türlü kaybetmeyen GTA 5, listenin 3. sırasında yer alıyor. Listenin ilk sıralarında ise iki büyük dövüş oyunu bulunuyor.  Bunlardan birisi Bandai Namco Games tarafından geliştirilen efsanevi serinin son üyesi Tekken 7 iken, bir diğeri de Mortal Kombat'ın yaratıcıları olan NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Injustice 2. 

Haziran Ayının En Çok Satılan 10 Oyunu:

  1. Tekken 7
  2. Injustice 2
  3. Grand Theft Auto V
  4. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
  5. Arms
  6. Legends of Zelda: Breath of the Wild
  7. Mario Kart 8
  8. Overwatch
  9. NBA 2K17
  10. Horizon: Zero Dawn

Haziran Ayının En Çok Satılan 10 PS4 Oyunu:

  1. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
  2. Tekken 7
  3. Injustice 2
  4. Grand Theft Auto V
  5. Horizon: Zero Dawn
  6. MLB The Show 17
  7. Overwatch
  8. NBA 2K17
  9. Ghost Recon: Wildlands
  10. Battlefield 1

Haziran Ayının En Çok Satılan 10 Xbox One Oyunu:

  1. Injustice 2
  2. Grand Theft Auto v
  3. Tekken 7
  4. Overwatch
  5. Forza Horizon 3
  6. Ghost Recon: Wildlands
  7. Call of Duty: Black Ops 3
  8. NBA 2K17
  9. Rainbow Six Siege
  10. Call of Duty: Infinite Warfare

2017'nin En Çok Satılan 10 Oyunu:

  1. Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
  2. Legend of Zelda: Breath of the Wild
  3. For Honor
  4. Grand Theft Auto V
  5. Horizon: Zero Dwan
  6. Injustice 2
  7. Mass Effect: Andromeda
  8. Resident Evil 7
  9. NBA 2K17
  10. Call of Duty: Infinite Warfare

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Tekken 7
Tekken 7 Dövüş Oyunu

İndir175.36 MB
Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5

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Overwatch
Overwatch MOBA Tabanlı Online FPS Oyunu

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NBA 2K17
NBA 2K17 Basketbol Simülasyonu

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Battlefield 1
Battlefield 1 1. Dünya Savaşı Temalı FPS Oyunu

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Rainbow Six Siege
Rainbow Six Siege Yüksek Kaliteli FPS Oyunu

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Call of Duty: Black Ops 3
Call of Duty: Black Ops 3 FPS Oyunu

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Call of Duty: Infinite Warfare
Call of Duty: Infinite Warfare FPS Oyunu

PES 2018'in Açık Betası Oyuncularla Buluştu

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Yazar: - 22.07.2017

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