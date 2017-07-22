Haziran Ayının En Çok Satılan 10 Oyunu
Haziran ayında en çok satılan oyunlar belli oldu. En çok satılan oyun arasında listenin başlarını iki büyük dövüş oyunu paylaşıyor.
Haziran ayının en çok satılan 10 oyunu arasında GTA 5 de var. Çıkışından yıllar geçse bile popülerliğini bir türlü kaybetmeyen GTA 5, listenin 3. sırasında yer alıyor. Listenin ilk sıralarında ise iki büyük dövüş oyunu bulunuyor. Bunlardan birisi Bandai Namco Games tarafından geliştirilen efsanevi serinin son üyesi Tekken 7 iken, bir diğeri de Mortal Kombat'ın yaratıcıları olan NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Injustice 2.
Haziran Ayının En Çok Satılan 10 Oyunu:
- Tekken 7
- Injustice 2
- Grand Theft Auto V
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
- Arms
- Legends of Zelda: Breath of the Wild
- Mario Kart 8
- Overwatch
- NBA 2K17
- Horizon: Zero Dawn
Haziran Ayının En Çok Satılan 10 PS4 Oyunu:
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
- Tekken 7
- Injustice 2
- Grand Theft Auto V
- Horizon: Zero Dawn
- MLB The Show 17
- Overwatch
- NBA 2K17
- Ghost Recon: Wildlands
- Battlefield 1
Haziran Ayının En Çok Satılan 10 Xbox One Oyunu:
- Injustice 2
- Grand Theft Auto v
- Tekken 7
- Overwatch
- Forza Horizon 3
- Ghost Recon: Wildlands
- Call of Duty: Black Ops 3
- NBA 2K17
- Rainbow Six Siege
- Call of Duty: Infinite Warfare
2017'nin En Çok Satılan 10 Oyunu:
- Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
- Legend of Zelda: Breath of the Wild
- For Honor
- Grand Theft Auto V
- Horizon: Zero Dwan
- Injustice 2
- Mass Effect: Andromeda
- Resident Evil 7
- NBA 2K17
- Call of Duty: Infinite Warfare