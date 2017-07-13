Hikaye Özelliği Şimdi de Google Earth'e Geliyor

Evet yanlış okumadınız, biz de hikaye paylaşmadığımız hangi uygulama kaldı diye düşünüyor bulamıyorduk. Neyse ki, Google Earth merakımızı giderdi. Yakın zamanda sanal dünya üzerinde fotoğraf, video ve metinlerimizi paylaşmaya başlayacağız.

Belki de Zuckerberg böylesine abartmamış olsaydı, bu özellik ilk duyduğumuzda bu kadar itici gelmeyecekti. Oturup sakince düşününce, evimizi, sokağımızı, iş yerimizi, eski okulumuzu göstermek için kullandığımız bu uygulamada, buralara ait anıların fotoğraflarını iliştirmek, o kadar da kötü bir fikirmiş gibi gelmiyor. Evlilik teklifini aldığınız yeri, ilk kez bisiklet bindiğiniz o sahili, yurt dışı gezilerinizi fotoğraflarıyla konumlandırmanız, aksine tatlı bile olabilir. Sonuçta herkes aynı Dünya’yı, farklı kadrajlardan görüyor.

Özelliğin ne zaman çıkacağı henüz duyurulmadı. Hiçbir geliri olmayan bu sanal dünya, Google Earth Direktörü Rebecca Moore’ın deyimiyle, ‘Google’ın Dünya’ya armağanı’. Fotoğraf ve videoların kullanıcılar tarafından ister herkese açık isterse de özel olarak paylaşılacağına değinen Moore, “Paylaşımlar, aile tarihinize ya da favori seyahatinize ait olabilir. Derin olmak zorunda değilsiniz.” şekinde konuştu.