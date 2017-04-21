Huawei Bazı P10'ların Diğerlerinden Neden Daha Yavaş Olduğunu Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de satışa sunulan Huawei P10 ve P10 Plus akıllı telefonlarla ilgili bazı şikayetler gündemdeydi. Türkiye'den daha önce Avrupa'da ve diğer kıtalarda satışa sunulan telefonu kullanan kullanıcılar kendi P10'larının diğer bazı P10'lardan daha yavaş olduğunu farkettiler.

Meğer Huawei P10'lar arasındaki bu hız farkının sebebi bazılarının eMMC 5.1 bellek teknolojisine, bazılarının ise UFS 2.0 veya 2.1 bellek teknolojisine sahip olması imiş. UFS 2.0 veya 2.1 bellek çiplerine sahip olan Huawei P10'ların diğer P10'lara göre daha hızlı oldukları görülmüş. Huawei'nin CEO'su Richard Yu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda donanım konusundaki stok yetersizliklerinin kendilerini böyle bir değişiklik yapmaya mecbur bıraktığını belirtiyor.

Fakat CEO, açıklamalarının devamında bu donanım farkının kullanıcılar tarafından fark edilmesinin çok zor olduğunu da belirtiyor. Çünkü bazı donanım ve yazılım geliştirmeleri ile bu farkın kapatıldığını iddia ediyor. Yapılan benchmark testlere göre ise eMMC 5.1 bellek çipine sahip olan P10'ların okuma hızları 250MB/s civarındayken UFS 2.0 veya 2.1 bellek çipli olanların okuma hızları 550MB/s ve 750MB/s civarında ölçülmüş. Yukarıdaki görselden de bu test sonuçlarını görmek mümkün. Soldan sağa sırasıyla UFS 2.1, UFS 2.0 ve eMMC 5.1 bellek çipine sahip olan Huawei P10'lar sıralanmış durumda.

Yani özet olarak, Huawei P10'unuzda yalnızca internette gezinmek gibi basit aktiviteleri yapıyorsanız bu hız farkını farkedemeyebilirsiniz. Fakat zorlu uygulamaları kullanan bir kullanıcı iseniz hız farkını görebilme imkanınız var.

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