Adobe Connect
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 11.00 MB
- Üretici Adobe
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Adobe Connect APK ile Android ve iOS cihazınızda toplu seminerlere katılabilirsiniz.
Bilgisayar ve mobil platform kullanıcılarının yakından tanıdığı Adobe şirketi, akıllı telefon kullanıcıları için yepyeni bir uygulama yayınladı. Adobe Connect adında duyurulan uygulama ile kullanıcılar akıllı telefonları üzerinden toplantılara ve seminerlere katılabilecekler.
Her geçen gün akıllı telefon piyasasının büyüdüğünden defalarca kez bahsettik. Akıllı telefon pazarı büyümeye devam ederken rekabette kızışıyor. Rekabet akıllı telefonların yanı sıra mobil uygulama ve mobil oyun dünyasına da sıçrarken Adobe şirketi de yeni uygulamasını beğenilere sundu. Peki Adobe Connect APK nedir? İşte cevabı.
Günümüzde bilgisayar ya da akıllı telefon kullanıp da Adobe ismini duymayan kalmadı artık. Fotoğraf düzenleme, müzik ritimleri yaratma ve ses değiştirme gibi pek çok alanda sayısız uygulamaya imza atan Adobe şirketi yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Adobe Connect adlı uygulaması ile yine rakiplerine göz dağı veren şirket pek çok özelliği ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Hadi uygulamaya daha yakından bakalım.
Adobe Connect Özellikleri
- Toplantılar oluşturma,
- Sesli ve görüntülü sohbet ortamı,
- Toplantıya dair tüm kontroller,
- Yayın kameraları ve mikrofonlarını kontrol etme,
- Notlar alın ve dilediğiniz gibi düzenleme imkanı ile karşılaşın,
- Toplantı odaları,
- Kullanıcılara rol dağıtma,
- Video dosyaları oynatma imkanı,
- Dilediğiniz içeriği paylaşma imkanı,
- Farklı dil seçenekleri,
- Ücretsiz
Hem tabletler de hem de mobil platformda ücretsiz olarak kullanılabilen Adobe Connect ile dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman toplantılar düzenleyin. Toplantı sırasında kullanıcılara roller atayabilir, yetkiler verebilirsiniz. Çeşitli odalarda seminerler de düzenleyebilir, bu odalarda konukların toplantılara katılmasına dilerseniz izin verebilir dilerseniz de reddetebilirsiniz. Çeşitli yüz ifadelerine de sahip olan uygulama eğlenceli sohbetler edebilme fırsatı da veriyor.
Toplantı sırasında paylaşılan dökümanları inceleyebilir, videoları izleyebilirsiniz. Bunlara ek olarak çeşitli slayt ve animasyonların oynatılmasına da olanak tanıyan yapım, gerçek bir toplantı deneyimi vadediyor.
Çevrimiçi olarak kullanılabilen başarılı mobil uygulama sade teması ile kullanıcı dostu bir arayüzü karşımıza çıkardı. Günümüzde 5 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan yapım, çeşitli dil seçeneklerine de ev sahipliği yapıyor. Adobe Connect iOS sürümüde kusursuz çalışıyor.
Adobe Connect
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 11.00 MB
- Üretici Adobe
-
Adobe Connect APK ile akıllı telefonunuz ve tabletiniz üzerinde toplantılar, seminerler düzenleyebilirsiniz.
Bilgisayar ve akıllı telefon kullanıcılarının yakından tanıdığı Adobe şirketi yeni bir mobil uygulama paylaştı. Adobe Connect isminde ücretsiz olarak yayınlanan uygulama şu sıralar Android ve iOS platformunda milyonlara ulaşmaya devam ediyor.
Yıllardır PhotoShop serisinin yanı sıra birbirinden farklı programlar ile karşımıza çıkan Adobe şirketi mobil uygulamalara da yatırım yapmaya devam ediyor. Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak Adobe Connect’i yayınlayan şirket, kullanıcılarına diledikleri yerden çevrimiçi toplantılar yapmaya imkan tanıyor. Dilerseniz Adobe Connect APK uygulamasına daha yakından bakalım.
Adobe Connect Özellikleri
- Ücretsiz toplantılar düzenleyebilme,
- Farklı dil seçenekleri,
- Toplantılara kimin katılıp kimin katılmayacağına izin verebilme,
- Farklı surat ifadeleri ile eğlenceli sohbetler,
- Video dosyalarını dilediğin zaman oynatma fırsatı,
- Çeşitli ara toplantı odaları,
- Slaytlara ve animasyonlara dilediğin zaman erişebilme imkanı,
- Not tutabilme ve dilediğin zaman görüntüleyebilme,
- Toplantıya katılan kullanıcılara roller atayabilme,
- Toplantıları kayıt altına alabilme,
Tablet ve akıllı telefonlar üzerinden toplantılara katılmaya imkan veren başarılı yapım günümüzde 5 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Ücretsiz yapısı ile kullanıcılara çeşitli odalarda diledikleri türden toplantılar yapmaya imkan tanıyan başarılı yapım oldukça ilgi çekici görünüyor. Sade yapısı, kolay kullanımı ve ek özellikleri ile kullanıcıların işini epey hafifleten uygulama kitlesini de artırmaya devam ediyor.
Kullanıcılar toplantılar sırasında çeşitli videoları ve slaytları izleyebildikleri gibi çeşitli yüz ifadeleri eşliğinde eğlenceli sohbetler de yapabiliyorlar. Hem iş hem de sohbet alanında kullanıcıların imdadına yetişen mobil uygulama, toplantılar sırasında not almaya da izin veriyor. Kullanıcılar toplantılar sırasında tuttukları notlara diledikleri zaman kolay bir şekilde ulaşabiliyor ve paylaşabiliyorlar.
Çevrimiçi olarak bulut tabanlı bir şekilde kullanılabilen Adobe Connect APK uygulaması gerçekçi bir toplantı deneyimi sunuyor. Kullanıcılar toplantılar sırasında toplantı üyelerine roller atayabilecek onlara görevler verebilecekler. Android ve iOS platformunda toplantıları yürütebilme fırsatı veren uygulama hızla yükselişine devam ediyor.