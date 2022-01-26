Adobe Connect APK ile Android ve iOS cihazınızda toplu seminerlere katılabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayar ve mobil platform kullanıcılarının yakından tanıdığı Adobe şirketi, akıllı telefon kullanıcıları için yepyeni bir uygulama yayınladı. Adobe Connect adında duyurulan uygulama ile kullanıcılar akıllı telefonları üzerinden toplantılara ve seminerlere katılabilecekler.

Her geçen gün akıllı telefon piyasasının büyüdüğünden defalarca kez bahsettik. Akıllı telefon pazarı büyümeye devam ederken rekabette kızışıyor. Rekabet akıllı telefonların yanı sıra mobil uygulama ve mobil oyun dünyasına da sıçrarken Adobe şirketi de yeni uygulamasını beğenilere sundu. Peki Adobe Connect APK nedir? İşte cevabı.

Günümüzde bilgisayar ya da akıllı telefon kullanıp da Adobe ismini duymayan kalmadı artık. Fotoğraf düzenleme, müzik ritimleri yaratma ve ses değiştirme gibi pek çok alanda sayısız uygulamaya imza atan Adobe şirketi yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Adobe Connect adlı uygulaması ile yine rakiplerine göz dağı veren şirket pek çok özelliği ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Hadi uygulamaya daha yakından bakalım.

Adobe Connect Özellikleri

Toplantılar oluşturma,

Sesli ve görüntülü sohbet ortamı,

Toplantıya dair tüm kontroller,

Yayın kameraları ve mikrofonlarını kontrol etme,

Notlar alın ve dilediğiniz gibi düzenleme imkanı ile karşılaşın,

Toplantı odaları,

Kullanıcılara rol dağıtma,

Video dosyaları oynatma imkanı,

Dilediğiniz içeriği paylaşma imkanı,

Farklı dil seçenekleri,

Ücretsiz

Hem tabletler de hem de mobil platformda ücretsiz olarak kullanılabilen Adobe Connect ile dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman toplantılar düzenleyin. Toplantı sırasında kullanıcılara roller atayabilir, yetkiler verebilirsiniz. Çeşitli odalarda seminerler de düzenleyebilir, bu odalarda konukların toplantılara katılmasına dilerseniz izin verebilir dilerseniz de reddetebilirsiniz. Çeşitli yüz ifadelerine de sahip olan uygulama eğlenceli sohbetler edebilme fırsatı da veriyor.

Toplantı sırasında paylaşılan dökümanları inceleyebilir, videoları izleyebilirsiniz. Bunlara ek olarak çeşitli slayt ve animasyonların oynatılmasına da olanak tanıyan yapım, gerçek bir toplantı deneyimi vadediyor.

Çevrimiçi olarak kullanılabilen başarılı mobil uygulama sade teması ile kullanıcı dostu bir arayüzü karşımıza çıkardı. Günümüzde 5 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan yapım, çeşitli dil seçeneklerine de ev sahipliği yapıyor. Adobe Connect iOS sürümüde kusursuz çalışıyor.