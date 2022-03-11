Arapça klavye programı indirerek Türkçe klavyeyi Arapçaya çevirebilirsiniz. Windows Arapça klavye ekleme artık çok basit.

Erkan Calp - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arapça Klavye indirerek Arapça Klavye satın almadan Türkçe klavyeyi Arapça yapma, Türkçe klavyede Arapça yazma şansına sahip olursunuz. Arapça Klavye programı indirerek Arapça klavye kullanmış gibi olursunuz. Arapça klavye yazmak için Arapça klavye fiyatlarını araştırmaya başladıysanız, durun, Onlinearabic’in Arapça sanal klavye de içeren Arapça Klavye programı Fbarad'ı indirin. Türkçe klavyeyi Arapça klavyeye çevirmek için oldukça kolay bir yöntem sunan Arapça Klavye ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.

Eski Windows kullanıcılarının Arapça Klavye ekleme sorununa çözüm getiren ücretsiz, ufak boyutlu bir program. Onlinearabic tarafından yayınlanan Arapça Klavye programıyla klavye düzenini kolayca Arapça’ya çevirebiliyorsunuz. Windows XP Arapça klavye eklemenize rağmen yazmada sorun yaşıyorsanız, tavsiye ederim.

Windows Arapça klavye ekleme, klavye değiştirme işlemi oldukça basit ve ek bir program gerektirmez lakin Arapça gibi bazı dillerde klavye düzenini değiştirmek işe yarayamayabiliyor. Bu noktada yardımımıza koşan programcıklar arasında Arapça Klavye. En iyi Arapça dil öğrenim sitesi Onlinearabic tarafından geliştirilen Arapça Klavye programı Fbarab, sadece fiziksel klavyenin düzenini Arapça diliyle değiştirmekle kalmıyor, sanal klavye de Arapça oluyor. Sanal Arapça klavye, klavyenizin tüm tuşları basmadığında veya klavye tuşlarına basmadan giriş yapmak istediğinizde kullanabileceğiniz klavye türü. Peki, Arapça klavye nasıl yapılır? Bunu da 3 basit adımda sizlerle paylaşalım.

Arapça Klavye İndirme ve Arapça Klavye Ekleme Adımları:

Bilgisayarınıza ek dil desteği (Arapça) yükleyin: Denetim Masası - Bölge Dil Seçenekleri - Diller - Ek Dil Desteği altında "Karmaşık komut dosyası ve (Tay dili dahil) sağdan sola dosyaları yüklensin" tik işareti koyup Uygula dediğinizde XP CD’si isteyecektir. XP CD’sini yerleştirerek Arapça dil desteğini yüklemiş olacaksınız.

Bilgisayarınızda Arapça klavye programını kuruyorsunuz. Fbarab programı yukarıdaki " Arapça Klavye indir " bağlantısını kullanarak bilgisayarınıza indirip yüklüyorsunuz.

" bağlantısını kullanarak bilgisayarınıza indirip yüklüyorsunuz. Şimdi Arapça klavye programı ayarlarını yapmanız gerekiyor. Denetim Masası - Bölge Dil Seçenekleri - Diller - Ayrıntılar - Ayarlar - Ekle - Giriş Dili Ekle altında Giriş Dili: Arapça (Suudi Arabistan), Klavye Düzeni/IME: Arabic ASDF Eastern seçiyorsunuz ve Tamam ile onaylıyorsunuz.

Arapça Klavye Yazma ve Kullanma (Arapça Klavye Nasıl Kullanılır?)

"s" harfine bastığınızda "س"

"l" harfine bastığınızda "ل"

"t" harfine bastığınızda "ت"

"r" harfine bastığınızda "ر"

"k" harfine bastığınızda "ك"

"t" harfine bastığınızda "ت"

"a" harfine bastığınızda "ا"

"b" harfine bastığınızda "ب" yazıyor.

Arapça Klavye Programı Fbarad Özellikleri: