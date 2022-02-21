Postegro APK ile Android cihazınızda tüm gizli instagram hesaplarını görebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Teknoloji geliştikçe üretilen yazılımların da kalitesi ve önemi artmaya devam ediyor. Günümüzde pek çok işlem teknoloji ve yazılımlar sayesinde daha kolay bir hal alırken, yazılımların hayatımıza getirdiği pek çok yenilikte saymakla bitmiyor. Hayatımızın her alanında yer alan teknoloji ve yazılım yepyeni görsel ve animasyon içeriklere de ulaşmamızı sağlıyor.

Autodesk tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Autodesk 3ds Max sayesinde üç boyutlu modellemeler yapabilir, çeşitli görselleştirme özelliklerinden faydalanabilir ve animasyonları keşfedebilirsiniz. Günümüzde üniversite öğrencilerine ders niteliğinde sunulan Autodesk 3ds Max programı, mimar ve tasarımcılar tarafından sıklıkla kullanılıyor. C++ dili ile yazılarak hayata geçirilen başarılı program, günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip.

Autodesk 3ds Max Özellikleri

3B modelleme,

Görselleştirme,

Animasyon,

Ücretsiz,

İlk sürümü 1990 yılında yayınlanan program en son 2016 yılında güncelleme aldı. Kullanıcılara görselleştirme ve animasyonlar üzerinde pek çok detayı sunan ve düzenleme imkanı veren yapım, dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemleri üzerinde çalışan başarılı görüntü programı, ücretli bir sürüme de sahip. Ücretli sürümde kullanıcılara daha fazla özellik sunulurken, ücretsiz sürüm günümüzde en çok kullanılan sürüm olma özelliğini taşıyor. Özellikle ev yapımında yararlanılan uygulama sayesinde evler tasarlanıyor, üç boyutlu olarak dizayn ediliyor ve tasarım haline getiriliyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından pek çok alanda kullanılan Autodesk 3ds Max, oyun geliştirme alanında da kullanılıyor. Oyun karakterlerini tasarlarken kullanılan uygulama grafik sanatçılarının da en gözde programlarından bir tanesi haline geldi.

Autodesk 3ds Max İndir

Ücretli ve ücretsiz sürümleri bulunan Autodesk 3ds Max resmi web sitesi üzerinden dağıtılıyor. Dileyen kullanıcılar uygulamanın resmi web sitesine girerek işletim sistemlerine göre uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.