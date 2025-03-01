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Avira Password Manager

Avira Password Manager

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 27
  • DOSYA BOYUTU 7.9 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Avira
  • İndir

Şifrelerinizi hatırlamakta zorlanıyorsanız, Avira Password Manager uygulamasıyla şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Avira Password Manager uygulaması ile Android cihazlarınızdan parolalarınızı kolayca organize edebilirsiniz. Sosyal medya, bankacılık ve web sitelerinde kullandığınız parolaları hatırlamakta güçlük çekiyorsanız ve bunları not kağıtlarıyla organize ediyorsanız, Avira Password Manager uygulaması bu zorluğa bir son veriyor.

Tüm parolalarınızı güvenli bir şekilde saklayabileceğiniz ve yönetebileceğiniz uygulamada, parola unutma devri de sona eriyor. Avira Password Manager uygulamasına vereceğiniz parolayı hatırlayarak diğer platformlardaki parolalarına erişim sağlayabileceğiniz güvenli bir kasa görevi gören uygulamada, favori web siteleri ve uygulamaları için de otomatik oturum açma özelliğinden faydalanabiliyorsunuz.

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Avira Password Manager İndir

Parolalarınızı saklama işlevinin yanında kırılması güç parolalar oluşturmanıza da olanak sağlayan Avira Password Manager uygulamasında yapacağınız her değişiklik tüm cihazlarınızda senkronize ediliyor.

Notlarınızı ve parolalarınızı 256-bit AES şifreleme protokolüyle koruyan Avira Password Manager uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.