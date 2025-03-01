Avira Password Manager
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 27
- DOSYA BOYUTU 7.9 MB
- Üretici Avira
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Şifrelerinizi hatırlamakta zorlanıyorsanız, Avira Password Manager uygulamasıyla şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.
Avira Password Manager uygulaması ile Android cihazlarınızdan parolalarınızı kolayca organize edebilirsiniz. Sosyal medya, bankacılık ve web sitelerinde kullandığınız parolaları hatırlamakta güçlük çekiyorsanız ve bunları not kağıtlarıyla organize ediyorsanız, Avira Password Manager uygulaması bu zorluğa bir son veriyor.
Tüm parolalarınızı güvenli bir şekilde saklayabileceğiniz ve yönetebileceğiniz uygulamada, parola unutma devri de sona eriyor. Avira Password Manager uygulamasına vereceğiniz parolayı hatırlayarak diğer platformlardaki parolalarına erişim sağlayabileceğiniz güvenli bir kasa görevi gören uygulamada, favori web siteleri ve uygulamaları için de otomatik oturum açma özelliğinden faydalanabiliyorsunuz.
Güçlü ve Güvenli Parola / Şifre Nasıl Oluşturulur?
Çevrimiçi verilerinizi koruyabilmek adına güçlü ve güvenli parola / şifre nasıl oluşturulur? Bu rehberimizde merak edilen detaylara daha yakından göz atacağız.
Avira Password Manager İndir
Parolalarınızı saklama işlevinin yanında kırılması güç parolalar oluşturmanıza da olanak sağlayan Avira Password Manager uygulamasında yapacağınız her değişiklik tüm cihazlarınızda senkronize ediliyor.
Notlarınızı ve parolalarınızı 256-bit AES şifreleme protokolüyle koruyan Avira Password Manager uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Avira Password Manager
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 19
- DOSYA BOYUTU 114 MB
- Üretici Avira
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Avira Password Manager uygulaması, güçlü parolalar oluşturmanızı ve mevcut parolalarınızı güvenli bir şekilde saklamanızı sağlıyor.
Web siteleri ve uygulamalardaki parolalarınızı sürekli unutuyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Avira Password Manager uygulamasını deneyebilirsiniz.
Güçlü ve güvenilir bir parola yönetim aracı olan Avira Password Manager uygulaması, web siteleri ve uygulamalarda kullandığınız şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklamanıza ve yönetmenize olanak tanıyor. 256-bit AES şifreleme standardını kullanan uygulamada, tüm cihazlarınızda senkronize bir şekilde değişiklik gerçekleştirebiliyorsunuz.
Şifre unutma derdine son veren ve ayrıca şifrelerinizi bir kağıda not etme çözümünü ortadan kaldıran Avira Password Manager uygulamasında, kırılması imkansız güçlü parolalar da oluşturabiliyorsunuz.
Avira Password Manager İndir
Sevdiğiniz web siteleri ve uygulamalara giriş yapmakta güçlük çekmemeniz için otomatik oturum açma özelliğini de sizlere sunan Avira Password Manager uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Parolalarınızı daha güçlü hale getirmek veya unutkanlığınıza bir çözüm bulmak istiyorsanız, Avira Password Manager indirin ve iOS cihazlarınızda tüm şifrelerinizi anında hatırlayın.