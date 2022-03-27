Cok Free Auto Clicker ile fare tıklamalarını otomatik hale getirebilirsiniz

Can Erdil Şentürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cok Free Auto Clicker farenizin sağ ve ya sol tıklamasını otomatik hale getirmek için kullanabileceğiniz küçük, basit ve kullanışlı bir programdır. Basit yapısı ile her kesimden oyuncu tarafından kullanılabilen fare kontrol programı sayesinde oyuncular ve kullanıcılar sağ ya da sol tıklamaları otomatik olarak bilgisayara yaptırabilecekler. Windows platformunda başarılı bir şekilde çalışan uygulama özellikle veri girişi yapan içerik editörleri tarafından da ilgiyle kullanılıyor. Uygulama oldukça düşük bir dosya boyutuna sahip olurken bilgisayarlarda fazla yerde kaplamıyor.

Cook Free Auto Clicker Özellikleri

Düşük dosya boyutu,

Basit kullanım,

Otomatik tıklama yakalama,

Tıklama için görev atama,

Farklı dil seçenekleri,

Ücretsiz olan program ile tıklamalar arası zaman aralığını belirleyerek klavye kısayol tuşu atamanız yeterlidir. Kısayol tuşuna bastığınız zaman tekrar bu tuşa basana kadar program fare tıklamalarını otomatik olarak çalıştırmaya başlamaktadır. Günümüze kadar düşük bir kitle tarafından kullanılan uygulama pek de popüler bir konumda yer almıyor.