Craftsman APK Minecrat'a benzerliğiyle dikkat çeken mobil simülasyon oyunlarından. Ücretsiz Minecraft oyunu oynamak isteyenler için en iyi alternatiflerden biri.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Craftsman APK, Minecraft ile karşılaştırılan simülasyon oyunu. Minecraft benzeri mobil oyunları arayanlara, ücretsiz Minecraft oyunları oynamayı sevenlere tavsiye ederim.

Craftsman APK İndir

Minecraft gibi inşa etme simülasyon oyunlarının hayranıysanız bağımsız bir geliştiricinin ücretsiz olarak çıkardığı bu oyunu denemelisiniz. inşa etme simülatörü Craftsman Building Craft APK, adından da anlayabileceğiniz üzere Minecraft’tan ilham alıyor.

Yaratıcılığa teşvik eden Android oyunu, keşfedeceğiniz üç mod ile geliyor. İlki, dayanıklılık ve el işçiliği becerilerinizi zorlayan hayatta kalma modu. Bu mod, vahşi doğaya keşfetmenizi, araçlar üretmenizi ve canavarları atlatmanızı gerektiriyor. Yaratıcı modu, araç gereç yapmanız ve yapılar inşa etmeniz için sınırsız kaynak sağlıyor. Üçüncü mod, tüm dünyayı sıfırdan inşa etmenizi sağlayan Dünya yaratma.

Craftsman Building Craft, çeşitli oyun modlarına ek olarak düz, eski ve sonsuz olmak üzere üç tip dünya sunuyor. En yeni oyun geliştirme motoru sayesinde son derece detaylı ortamlar, akıcı animasyon ve dünya oluşumu görüyoruz. Aynı zamanda kullanıcı dostu arayüz ve her yaşta oyuncunun oynayabilmesini sağlayan öğrenmesi kolay kontrollerle geliyor.

Minecraft benzeri oyun, doğrudan yapmanız gereken işe yönlendiriyor. Çoğu bağımsız oyun gibi son derece sürükleyici oyun, gösterişli sinematikler veya girişlerle gelmiyor.

Craftsman APK Oyun Özellikleri

Çarpıcı grafikler ve gerçekçi sesler

Basit, oynaması kolay

Birçok oyun modu

Gerçek dünyaya benzer ortamlar

İlginç bir sürü şey

Bir zanaatkar olarak göreviniz evler ve hatta kaleler tasarlayıp inşa etmek. Bu işi tek başınıza veya arkadaşlarınızın yardımıyla yapabilirsiniz.