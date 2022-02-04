Craftsman APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 84.00 MB
- Üretici StarGame22
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Craftsman APK Minecrat'a benzerliğiyle dikkat çeken mobil simülasyon oyunlarından. Ücretsiz Minecraft oyunu oynamak isteyenler için en iyi alternatiflerden biri.
Craftsman APK, Minecraft ile karşılaştırılan simülasyon oyunu. Minecraft benzeri mobil oyunları arayanlara, ücretsiz Minecraft oyunları oynamayı sevenlere tavsiye ederim.
Craftsman APK İndir
Minecraft gibi inşa etme simülasyon oyunlarının hayranıysanız bağımsız bir geliştiricinin ücretsiz olarak çıkardığı bu oyunu denemelisiniz. inşa etme simülatörü Craftsman Building Craft APK, adından da anlayabileceğiniz üzere Minecraft’tan ilham alıyor.
Yaratıcılığa teşvik eden Android oyunu, keşfedeceğiniz üç mod ile geliyor. İlki, dayanıklılık ve el işçiliği becerilerinizi zorlayan hayatta kalma modu. Bu mod, vahşi doğaya keşfetmenizi, araçlar üretmenizi ve canavarları atlatmanızı gerektiriyor. Yaratıcı modu, araç gereç yapmanız ve yapılar inşa etmeniz için sınırsız kaynak sağlıyor. Üçüncü mod, tüm dünyayı sıfırdan inşa etmenizi sağlayan Dünya yaratma.
Craftsman Building Craft, çeşitli oyun modlarına ek olarak düz, eski ve sonsuz olmak üzere üç tip dünya sunuyor. En yeni oyun geliştirme motoru sayesinde son derece detaylı ortamlar, akıcı animasyon ve dünya oluşumu görüyoruz. Aynı zamanda kullanıcı dostu arayüz ve her yaşta oyuncunun oynayabilmesini sağlayan öğrenmesi kolay kontrollerle geliyor.
Minecraft benzeri oyun, doğrudan yapmanız gereken işe yönlendiriyor. Çoğu bağımsız oyun gibi son derece sürükleyici oyun, gösterişli sinematikler veya girişlerle gelmiyor.
Craftsman APK Oyun Özellikleri
- Çarpıcı grafikler ve gerçekçi sesler
- Basit, oynaması kolay
- Birçok oyun modu
- Gerçek dünyaya benzer ortamlar
- İlginç bir sürü şey
Bir zanaatkar olarak göreviniz evler ve hatta kaleler tasarlayıp inşa etmek. Bu işi tek başınıza veya arkadaşlarınızın yardımıyla yapabilirsiniz.