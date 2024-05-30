Crosshair V2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici CenterPoint Gaming
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Crosshair V2'de, kendi nişangahınızı seçin, özelleştirin ve oyunlarda mükemmel bir deneyim yaşayın.
Crosshair V2, oyuncuların oyunlarda nişan alma kabiliyetini artırmaya odaklanan bir yardımcı uygulamadır. EAC veya VAC gibi hile karşıtı motorlarla birlikte çalışabilen uygulamayı rahatlıkla kullanabilir ve nişangahlarınızı ayarlayabilirsiniz. Farklı türden nişangahlarla oynayabilirsiniz. İstediğiniz herhangi birini seçin ve özelleştirmelerinizi yapın.
Oynadığınız oyunları tam ekranda çalıştırdığınız anlarda Crosshair V2 çalışmayacaktır. Yalnızca pencereli tam ekran gibi modlarda çalışabilen uygulama, bu yönden oyuncular tarafından kötü etken yaratıyor diyebiliriz.
Crosshair V2 İndir
Artı işaretini üç farklı boyut, 5'ten fazla şekilde ve 7 neon renk özelleştirme seçeneğiyle ayarlayabilirsiniz. Yapacağınız özelleştirmeler, kapsamlı olarak adlandıramayacağımız minimum düzeyde ayarlamalardır.
Oyuncuların farklı bir uygulama aracılıyla nişangah kullanabileceği Crosshair V2'yi indirerek, siz de mükemmel Crosshair'ınızı bulabilirsiniz.
Crosshair V2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: 2.0 GHz Intel i7 or equivalent
- Bellek: 2048 MB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660, AMD HD7870, 2 GB VRAM