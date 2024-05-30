Crosshair V2'de, kendi nişangahınızı seçin, özelleştirin ve oyunlarda mükemmel bir deneyim yaşayın.

Berkcan Aktürk - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Crosshair V2, oyuncuların oyunlarda nişan alma kabiliyetini artırmaya odaklanan bir yardımcı uygulamadır. EAC veya VAC gibi hile karşıtı motorlarla birlikte çalışabilen uygulamayı rahatlıkla kullanabilir ve nişangahlarınızı ayarlayabilirsiniz. Farklı türden nişangahlarla oynayabilirsiniz. İstediğiniz herhangi birini seçin ve özelleştirmelerinizi yapın.

Oynadığınız oyunları tam ekranda çalıştırdığınız anlarda Crosshair V2 çalışmayacaktır. Yalnızca pencereli tam ekran gibi modlarda çalışabilen uygulama, bu yönden oyuncular tarafından kötü etken yaratıyor diyebiliriz.

Crosshair V2 İndir

Artı işaretini üç farklı boyut, 5'ten fazla şekilde ve 7 neon renk özelleştirme seçeneğiyle ayarlayabilirsiniz. Yapacağınız özelleştirmeler, kapsamlı olarak adlandıramayacağımız minimum düzeyde ayarlamalardır.

Oyuncuların farklı bir uygulama aracılıyla nişangah kullanabileceği Crosshair V2'yi indirerek, siz de mükemmel Crosshair'ınızı bulabilirsiniz.

Crosshair V2 Sistem Gereksinimleri