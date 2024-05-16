Crosshair X ile kendi nişangahınızı oluşturun ve FPS oyunlarında fark yaratın. Hemen Crosshair X indirin ve kendinize uygun nişangahı oluşturun.

Kemal Tavus - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CenterPoint Gaming tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu yardımcı yazılım 2020 yılında yayınlandı. Crosshair X, kendi nişangahınızı oluşturabileceğiniz ve dilediğiniz gibi açıp kapayarak FPS oyunlarında avantaj elde edebileceğiniz bir program.

Bazı oyunlar nişangahınızı özelleştirmenize izin vermez. İzin verse bile özelleştirme imkanı sınırlı olabilir. Hal böyle olduğundan Crosshair X gibi yardımcı programlar da imdadımıza yetişiyor. Dilediğiniz gibi bir nişangah oluşturun, TPS ve FPS oyunlarında kullanmak üzere monitörünüze sabitleyin.

Nişangahı değiştiremediğiniz oyunlarda oldukça işinize yarayabilecek bu program ile hedef almak çok daha kolay olacaktır. Eğer farklı farklı oyunlar oynuyorsanız ve her biri için ayrı ayrı nişangah kullanmak istiyorsanız bu program çok işinize yarayacaktır.

Tam tersi durumda da, tüm oyunlarda aynı nişangahı kullanmak istiyorsanız yine Crosshair X size yardımcı olacaktır. Tüm bunlara ek olarak Crosshair X’in topluluğunu ziyaret ederek başka insanların tasarladığı nişangahları inceleyebilir, dilerseniz onları kullanabilir, kendiniz de diğer insanlarla paylaşabilirsiniz.

Eğer nişangah konusuna kafa yoran biriyseniz Crosshair X’e muhakkak bir göz atın.

Crosshair X İndir

Hemen Crosshair X indirin ve ateş edebildiğiniz hemen hemen her oyunda avantajlı olun. Nişangahınıza kendi stilinizi ekleyin ve eşi benzeri olmayan bir nişangaha sahip olun.