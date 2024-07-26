Siz de bu sevimli ve zorlu hapishaneden kaçma oyunu olan CUFFBUST’ı indirin ve arkadaşlarınızla birlikte benzersiz bir macera yaşayın.

Kemal Tavus - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CUFFBUST, Two Star Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon-macera oyunudur. 2025 yılında çıkması planlanan bu yapım arkadaşlarınızla birlikte hapishaneden kaçma deneyimi sunuyor. Oyunda hapishanenin güvenliği çöküyor ve tüm hücre kapıları açılıyor. Siz ve diğer mahkumlar gardiyanlar gelmeden önce kaçmanın yollarını bulmalısınız.

CUFFBUST yıkılabilir çevreler ve çok katmanlı etkileşimlerle dolu. Oyuncular, kapıları, havalandırma deliklerini ve zayıf duvarları patlayıcılar ve diğer aletler kullanarak kırarak kısıtlı alanlara ulaşabilirler. Kazma aletiyle yer altı tünelleri kazarak gizli kaçış yolları oluşturabilirsiniz. Kameraları kullanarak gardiyanların yerini belirleyebilir veya interkom sistemini ele geçirerek hapishane genelinde takım arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.

CUFFBUST son derece gerçekçi yakınlık sohbeti sunar ve dinamik yankı, engel ve yönlü ses efektleri kullanır. 20 oyuncuya kadar lobilere sahip olan CUFFBUST birçok oyun tarzını destekler. Arkadaşlarınızla takım olup birlikte kaçabilir, takımınızı ihanet ederek tek başınıza kaçabilir veya diğer takımlarla iş birliği yaparak onların ilerlemesini engelleyebilirsiniz.

CUFFBUST İndir

Hemen CUFFBUST indirin. Arkadaşlarınızla birlikte hapishaneden kaçmak için daha iyi bir oyun bulamazsınız.

CUFFBUST Sistem Gereksinimleri