CUFFBUST
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.93 GB
- Üretici Two Star Games
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Siz de bu sevimli ve zorlu hapishaneden kaçma oyunu olan CUFFBUST’ı indirin ve arkadaşlarınızla birlikte benzersiz bir macera yaşayın.
CUFFBUST, Two Star Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon-macera oyunudur. 2025 yılında çıkması planlanan bu yapım arkadaşlarınızla birlikte hapishaneden kaçma deneyimi sunuyor. Oyunda hapishanenin güvenliği çöküyor ve tüm hücre kapıları açılıyor. Siz ve diğer mahkumlar gardiyanlar gelmeden önce kaçmanın yollarını bulmalısınız.
CUFFBUST yıkılabilir çevreler ve çok katmanlı etkileşimlerle dolu. Oyuncular, kapıları, havalandırma deliklerini ve zayıf duvarları patlayıcılar ve diğer aletler kullanarak kırarak kısıtlı alanlara ulaşabilirler. Kazma aletiyle yer altı tünelleri kazarak gizli kaçış yolları oluşturabilirsiniz. Kameraları kullanarak gardiyanların yerini belirleyebilir veya interkom sistemini ele geçirerek hapishane genelinde takım arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.
CUFFBUST son derece gerçekçi yakınlık sohbeti sunar ve dinamik yankı, engel ve yönlü ses efektleri kullanır. 20 oyuncuya kadar lobilere sahip olan CUFFBUST birçok oyun tarzını destekler. Arkadaşlarınızla takım olup birlikte kaçabilir, takımınızı ihanet ederek tek başınıza kaçabilir veya diğer takımlarla iş birliği yaparak onların ilerlemesini engelleyebilirsiniz.
CUFFBUST İndir
Hemen CUFFBUST indirin. Arkadaşlarınızla birlikte hapishaneden kaçmak için daha iyi bir oyun bulamazsınız.
CUFFBUST Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: 2.5 GHz Quad-core Intel ya da AMD işlemci
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 470 GTX ya da AMD Radeon 6870 HD
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan