Deep Freeze olan bilgisayarlarda onu iptal etmek ve işlemlerinizi korumak için kullanabileceğiniz bir ücretsiz program.

Yiğit Ekim Demir - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Deep Unfreezer programı, kullandığınız bilgisayarda Deep Freeze yüklü olması durumunda verilerinizin korunmasını sağlamak için kullanabileceğiniz ücretsiz programlardan bir tanesi. Özellikle internet kafe, işyeri ya da arkadaşlarınızın bilgisayarlarında Deep Freeze yüklüyse dosyalarınız, kurduğunuz ve indirdiğiniz programlar, verileriniz ve diğer her şey büyük bir risk altında oluyor ve bilgisayar yeniden başlatıldığında bunların hepsi kayboluyor.

Özellikle şirket ve internet kafelerde kullanılan yardımcı program pek çok özelliği de beraberin de getirdi. Ücretsiz veri korumaya imkan sağlayan program, sade tasarımı ile de beğenileri toplamaya devam ediyor.

Deep Unfreezer Özellikleri

Ücretsiz veri koruma,

Basit kullanım,

Windows sürüm,

Sade tasarım,

Hem ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan, hem de oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Deep Unfreezer sayesinde, hangi bilgisayarda olursanız olun, bilgisayarın sıfırlanmasını önleyebiliyor ve böylece tüm bilgilerinizin korunmasını sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla başka yerlerde kullandığınız bilgisayarlara her defasında aynı yazılımları, dosyaları yüklemek zorunda kalmıyorsunuz.

Programın bir diğer faydalı olabileceği nokta ise, Deep Freeze şifresini unutanlar. Eğer şifrenize erişemiyor ve her defasında PC'nin sıfırlanmasına neden oluyorsanız, Deep Unfreezer sayesinde bu dertten de kolayca kurtulabilirsiniz.

Deep Unfreezer İndir

Deep Freeze olan bilgisayarlarda onu iptal etmek için kullanılan Deep Unfreezer ücretsiz yapısı ile kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Windows platformunda yayınlanan ve oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama, her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Dileyen kullanıcılar hemen uygulamayı indirip bilgisayarlarına kurabilirler.