Deprem Türkiye APK, farklı kaynaklardaki veriyi kullanıcılara sunan bir deprem takip uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkiye'deki tüm depremlerden anında haberdar olabileceğiniz Deprem Türkiye APK uygulaması, üç farklı kaynaktan yararlanarak kullanıcılara veri sunmaktadır. Kandilli, AFAD ve EMSC'den anlık bildirimler, haberler ve acil durum araçlarıyla birlikte depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şüphesiz ki Türkiye bir deprem ülkesidir. Neredeyse her yıl büyük depremlerle karşılaştığımız bu zamanda, deprem uygulamaları da ön plana çıkmaktadır. Acil durumlarda birkaç saniye önceden bilgi alarak, yaşayacağınız zorluklara karşı önlem alabilirsiniz.

Son dakika deprem verilerinin yanı sıra 14 farklı haber kaynağından en güncel deprem haberlerine de ulaşabilirsiniz. Deprem Türkiye APK, hem veri hem de sunduğu içerik açısından bir aracı uygulamadır diyebiliriz. Farklı farklı kaynakları tek bir uygulamadan takip edebilirsiniz.

Deprem Türkiye APK İndir

Bölgenizdeki sismik aktiviteleri incelemek istiyorsanız, Deprem Türkiye uygulaması ile depremleri şehir bazında sıralayarak inceleyebilirsiniz. Ayrıca, harita üzerinde deprem takip edebilir ve depremleri büyüklüklerine göre sıralayabilirsiniz.

Deprem çantasında ne olması gerektiğini bilmiyor musunuz? Deprem ülkesi olmamıza rağmen çoğu insan deprem çantası hazırlamadan ve depremde ne yapması gerektiğini bilmeden hayatına devam etmektedir. Deprem sırasında hayati öneme sahip olan eşyaları, yapmanız gerekenleri ve deprem çantanızda bulunması gereken çeşitli ekipmanları Deprem Türkiye uygulaması sayesinde öğrenebilirsiniz.

Gelişmiş bilgi ağına sahip olan Deprem Türkiye APK'yı indirin ve siz de depreme hazırlıklı olun, depremlerden haberdar olun ve güvende kalın!