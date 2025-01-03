Dollmare derin ve etkileyici bir hikaye sunuyor. Korku ve gerilimle dolu bir deneyim için Dollmare indir ve bu heyecanı yaşa.

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dollmare, gizemli ve karanlık bir atmosferde geçen bir korku oyunudur. Benzersiz hikaye anlatımı ve etkileyici mekanikleriyle öne çıkan bu yapım oldukça dikkat çekti. Dollmare’in geliştiricisi ve yayıncısı olan Alex Grade, gonzeek ve Oxeren oyunculara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Dollmare’de oyuncak bebek üreten bir fabrikada çalışıyoruz. İlk başta her şey normal gibi. Üretilen bebekleri çeşitli yöntemlerle kontrol ediyoruz ve üretimsel bir hataları var mı yok mu kontrol ediyoruz. Bir süre sonra ise işler sarpa sarıyor ve fabrikada acayip şeyler olmaya başlıyor.

Dollmare, görsel olarak etkileyici grafiklere sahip. Ses tasarımı ise, gerilimi en üst seviyeye çıkarmak için mükemmel bir şekilde entegre edilmiştir. Oyunun hem yeni oyuncular hem de korku türü hayranları için oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Dollmare ayrıca oyunculara bulmacaları çözme ve gizemleri açığa çıkarma imkanı sunarak, derinlemesine bir oyun deneyimi vadediyor.

Dollmare İndir

Korku ve gerilimin buluştuğu bu eşsiz hikayeyi deneyimlemek için Dollmare indir.

Dollmare Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : Intel Core i5

: Intel Core i5 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970

: NVIDIA GeForce GTX 970 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan