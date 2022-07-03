Duo Video Converter ile Windows cihazınızda farklı video formatlarını dönüştürebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnternetten video indirmenin güvenli bir yolunu sunan Duo Video Converter ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Microsoft Store üzerinde Windows kullanıcıları için ücretsiz olarak dağıtılan Duo Video Converter, oldukça basit bir kullanıma sahip. Türkçe dil desteğinin yer almadığı uygulama içerisinde 12 farklı dil desteği sunuluyor. Kullanıcılar Duo Video Converter ile internetten diledikleri videoları indirebilir, indirmeden önce format seçebilir ve videoları indirebilirler. ICForth tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan video indirme uygulaması karanlık teması ile gözlerinizi yormayacak, Hızlı ve pratik kullanımı sayesinde kullanıcılara videoları anında indirme fırsatı veren uygulama, ücretsiz yapısı ile kullanıcılardan tam puan aldı.

Duo Video Converter Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Video formatı seçebilme,

MP4, MOV, M4V, MKV, AVI, WMV, FLV, MPEG, MTS, WEBM, M2TS, TS, TRP, WTV, MP3, FLAC, 3G2, WMA, AAC, FLC, M4A, WAV dosya türlerini destekler,

Karanlık mod desteği,

12 farklı dil desteği,

4K, HD 1080P, HD 720P, 480P desteği,

Popüler videoları indirme ve daha sonra izleme fırsatı veren Duo Video Converter ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Bünyesinde tam 12 farklı dil desteği bulunduran yapım, 4K videoları da destekliyor. Kullanıcılara farklı türdeki video dosyalarını da hızlı ve pratik bir şekilde indirme fırsatı veren ücretsiz uygulama, Microsoft Store üzerinde yayınlandı. Kullanıcılarından tam puan alan uygulama, bünyesinde Türkçe dil desteği bulundurmasa da ülkemiz kullanıcıları tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor. Oldukça sade bir yapıda lansmana çıkan video indirme uygulaması düzenli olarak güncellemeler de alıyor. Aldığı bu güncellemeler ile de kullanıcılarına sürekli yepyeni özellikleri deneyimleme fırsatı veriyor.

Duo Video Converter İndir

Duo Video Converter ile Windows bilgisayarınıza dilediğiniz videoyu dilediğiniz formatta ve çözünürlükte indirebilir ve izleyebilirsiniz. Uygulama ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.