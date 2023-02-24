Kullanıcı gizliliğini önemseyen F-Secure VPN, 30 yıldan uzun süredir kesintisiz hizmet sunuyor.

Hasan Okçu - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

F-Secure, kullanıcı gizliliği konusunda profesyonel bir çalışma sistemine sahip uygulamaların başında geliyor. 30 yıldır kullanıcılarına kesintisiz hizmet sunan uygulama, dünyanın birçok noktasından uzmanlar tarafından da kullanılıyor. Oldukça hızlı bir VPN uygulaması olan araç, sınırsız bant genişliği sunuyor.

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Veri kısıtlaması olmadan 5 gün boyunca ücretsiz deneme olanağı sunuyor. Reklamsız olması ile kullanıcı memnuniyetini artırıyor. WiFi kullanımını ve gezinme işlemlerinin tamamını gizli bir şekilde yapabilmeye yardımcı oluyor.

Çevrimiçi gizliliği koruyan F-Secure VPN, internet üzerinden girilen web sitelerin izlerini de siliyor. Anonim proxy gibi bir sisteme sahip olan uygulama, hızlı ve daha güvenilir bir kullanım sağlıyor.

Bağlantı sağlanan erişim noktasına güvenli bağlantı sağlıyor. Kişisel trafiği şifrelemenin yanı sıra güven ve gizlilik konusunda da profesyonel tedbirler doğrultusunda kullanıcı deneyimini artırıyor. Bununla birlikte IP adresini koruyor. Sanal adresi de değiştirerek ekstra gizlilik katmanı oluşturuyor. Bulunulan konumu da gizliyor.

Kolay kullanım imkanı sunan F-Secure uygulamasını indirerek zararlı ve tehlikeli web sayfalarına karşı korunabilirsiniz. Reklamsız bir sanal ağ olarak kullanılabiliyor. Tek tuş ile etkinleştirip, hızlı bir kullanım sağlanabiliyor.

F-Secure VPN Özellikleri