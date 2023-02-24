F-Secure VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 36.20 MB
- Üretici F-Secure
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Kullanıcı gizliliğini önemseyen F-Secure VPN, 30 yıldan uzun süredir kesintisiz hizmet sunuyor.
F-Secure, kullanıcı gizliliği konusunda profesyonel bir çalışma sistemine sahip uygulamaların başında geliyor. 30 yıldır kullanıcılarına kesintisiz hizmet sunan uygulama, dünyanın birçok noktasından uzmanlar tarafından da kullanılıyor. Oldukça hızlı bir VPN uygulaması olan araç, sınırsız bant genişliği sunuyor.
F-Secure VPN İndir
Veri kısıtlaması olmadan 5 gün boyunca ücretsiz deneme olanağı sunuyor. Reklamsız olması ile kullanıcı memnuniyetini artırıyor. WiFi kullanımını ve gezinme işlemlerinin tamamını gizli bir şekilde yapabilmeye yardımcı oluyor.
Çevrimiçi gizliliği koruyan F-Secure VPN, internet üzerinden girilen web sitelerin izlerini de siliyor. Anonim proxy gibi bir sisteme sahip olan uygulama, hızlı ve daha güvenilir bir kullanım sağlıyor.
Bağlantı sağlanan erişim noktasına güvenli bağlantı sağlıyor. Kişisel trafiği şifrelemenin yanı sıra güven ve gizlilik konusunda da profesyonel tedbirler doğrultusunda kullanıcı deneyimini artırıyor. Bununla birlikte IP adresini koruyor. Sanal adresi de değiştirerek ekstra gizlilik katmanı oluşturuyor. Bulunulan konumu da gizliyor.
Kolay kullanım imkanı sunan F-Secure uygulamasını indirerek zararlı ve tehlikeli web sayfalarına karşı korunabilirsiniz. Reklamsız bir sanal ağ olarak kullanılabiliyor. Tek tuş ile etkinleştirip, hızlı bir kullanım sağlanabiliyor.
F-Secure VPN Özellikleri
- Kill Switch özelliği (Anlık kesinti esnasında verilerin internete sızmasını önler)
- Tek abonelikle tüm cihazlarda bağlanma
- 5 gün ücretsiz kullanım
- Yüksek şifreleme ve koruma
- Hızlı ve güvenilir
- Kesintisiz bağlantı ağı
- Reklamsız
F-Secure VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,034
- DOSYA BOYUTU 4.20 MB
- Üretici F-Secure
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F-Secure VPN, sınırsız bant genişliği sunan reklamsız VPN uygulamasıdır.
F-Secure VPN, hem telefon hem de tabletinizde güvenli bir şekilde kullanabileceğiniz reklamsız bir VPN uygulamasıdır. Hacker ve tehlike saçan uygulamalardan sizi korur ve her davranışınızı izleyen web sitelerinden sizi uzak tutar.
F-Secure VPN İndir
Büyük güvenlik şirketleri arasında bulunan F-Secure tarafından geliştirilen VPN aracı, sınırsız bant genişliği sunan, reklam içermeyen, kayıt tutmayan oldukça güvenli bir VPN uygulaması. Gelen ve gönderilen tüm trafiği bulut ortamdan gerçek zamanlı olarak tarayan ve tüm tehlikeli içerik ve verileri engelleyen uygulama, banner’larla dolu internet sitelerinden sizi korur.
Amerika, İngiltere, Almanya ve Finlandiya’daki VPN sunucularına bağlanmanıza yardımcı olur. Bu sayede ülkemizde engellenen veya sadece yurt dışında hizmet veren sitelere kolay ulaşmanızı sağlar.
F-Secure VPN’in tüm özelliklerini bir hafta boyunca hiçbir ücret ödemeden kullanabilirsiniz. Bu süre sonunda aylık (4.99 dolar) veya yıllık (29.99 dolar) abonelik modellerinden birini tercih ederek bu eksiksiz VPN uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz.
F-Secure VPN Özellikleri
- Tüm trafiği bulut ortamdan gerçek zamanlı tarıyor.
- Tehlikeli içeriklerden korur.
- 4 farklı ülkenin VPN sunucularına bağlanır.
F-Secure VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 432
- DOSYA BOYUTU 8.50 MB
- Üretici F-Secure
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F-Secure Freedome VPN, internette anonim olarak gezinmenizi sağlayan güvenli, hızlı ve reklamsız vpn uygulamasıdır.
F-Secure VPN, internette iz bırakmadan gezinmenizi sağlayan, engelli veya ülkemizde hizmet vermeyen web sitelerine hiçbir ayarla uğraşmadan kolaylıkla girmenizi sağlayan bir VPN uygulamasıdır.
F-Secure VPN İndir
VPN uygulaması, gelen ve giden tüm internet trafiğini bulutta gerçek zamanlı olarak tarayan, gizliliğinizi açığa çıkaracak tüm zararlı web sitelerine girişinizi engelleyen tam özellikli bir VPN uygulamasıdır. Amerika, İngiltere, Almanya, Finlandiya’daki VPN sununcularına bağlanarak kendinizi yurt dışında gibi gösterebilir ve her türlü web sitesine güvenli bir şekilde erişebilirsiniz.
Sınırsız bant genişliği sunarak internette özgürce gezinmenize izin veren uygulama sizi hacker’lardan ve verilerinizi toplayan reklam içerikli sitelerden korur.
Herhangi bir kayıt veya ayar gerektirmeyen bir VPN uygulaması olan F-Secure VPN’i bir hafta boyunca ücretsiz olarak kullanabilir, aylık 4.99 dolar veya yıllık 29.99 dolar ödeyerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Bağlantılarınızı şifreleyen, tamamen anonim olmanızı sağlayan ve kişisel verilerinizi çalmaya çalışan kişilerden koruyan bu VPN uygulamasını kesinlikle denemelisiniz.
F-Secure VPN Özellikleri
- Ücretsiz deneme
- Engelli sitelere hızlı bağlantı
- Bağlantı şifreleme
- Anonim bir şekilde internet sitelerinde dolaşma.
F-Secure VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 36.20 MB
- Üretici F-Secure
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F-Secure VPN, hızlı ve güvenilir bağlantılar gerçekleştirilebilecek bir uygulama olarak dikkat çekiyor.
İnternette tamamen korunarak gezinmek isteyenlerin tercihi olan F-Secure, kullanıcı kitlesini her geçen gün artırıyor. Web sayfaları arasında dolaşırken konumunuzu ve IP adresinizi bu uygulama ile gizli tutabilirsiniz. Her türlü tehdide karşı korunabilirsiniz.
F-Secure VPN Mac İndir
F-Secure VPN ile bilgisayar korsanları başta olmak üzere izinsiz bir şekilde bilgisayara sızabilen şirket ve izleyicilerden korunmak mümkün. VPN uygulaması sayesinde bu gibi istenmeyen durumlara karş güvende kalınıyor.
Ücretsiz bir şekilde deneme ve kullanma süresi ile profesyonel ve kaliteli çalışma sisteminden faydalanma imkanı sunuyor. Basit ve kolay arayüzü ile kullanım açısından ideal bir deneyim yaşatıyor. Hızlı sunucu bağlantıları ile doğrudan sonuca ulaşmaya yardımcı oluyor.
İnternet dünyasında tamamen gizli kalabilmek için kolay bir seçim olan F-Secure VPN, korsanlardan ve reklamlardan uzak bir şekilde keyifli bir deneyim sunuyor. Ekstra gizlilik sağlamak isteyenler için sanal konum değiştirme işlemi de yapılabiliyor.
IP adresini ziyaret edilen sitelerden ve hizmetlerden koruyor. Servis sağlayıcısı dahi yapılan işlemleri görmüyor. Halka açık ve tehlikeli olabilecek WiFi hizmetlerinde trafiği gizliyor. Böylece cihaza müdahale etmek ve dış faktörlerden korumak için F-Secure'dan yardım alınabiliyor.
F-Secure VPN Özellikleri
- Güvenli ve takip edilmez
- Limitsiz kullanım
- Dünya genelinde güvenlik uzmanlarının tercihi
- Ücretsiz deneme
- Hızlı ve kaliteli bağlantı
- IP gizleme
- İnternet korsanlarına karşı güçlü koruma
- Hızlı sunucu bağlantıları