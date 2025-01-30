FACEIT Lobby King Extension, FACEIT oyuncularının ve haritaların istatistiklerini görüntüleyebileceğiniz bir Chrome eklentisidir.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FACEIT oyuncuları için mükemmel bir Chrome eklentisi olan FACEIT Lobby King Extension, maç odasındaki oyuncu istatistiklerinden harita istatistiklerine kadar en doğru şekilde sunmaktadır. Bu eklenti sayesinde sizin ve rakibinizin güçlü veya zayıf yanlarını görebilirsiniz.

Hem harita hem de bireysel oyuncu istatistiklerini görüntüleyerek, maç önü yasaklamalarınızı ona göre gerçekleştirebilirsiniz. Verilen tüm bilgiler, oyununuz için en avantajlı haritayı seçmenize olanak tanımaktadır.

İster yeni başlayan ister deneyimli oyuncu olun, FACEIT Lobby King Extension oyununuzu bir üst seviyeye kesinlikle çıkaracaktır.

FACEIT Lobby King Extension İndir

CS2 oyuncularının daha iyi oyuncularla oynamak adına kullandığı FACEIT platformu, halihazırda kendi içerisindeki istatistikleri kullanıcılara sunmaktadır. Lakin eksik ve yetersiz olan bilgi sorununun önüne FACEIT Lobby King geçmektedir. Oyuncuların hangi haritada, hangi yüzdeyle oynadığına kadar görüntüleyebilirsiniz.

Chrome eklentisini kurduktan sonra ekranın sol altında bulunan Lobby King simgesini görebileceksiniz. Bu simgeye tıklayarak bilgi alabilir ve harita yasaklamalarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.

Siz de FACEIT Lobby King Extension indirin ve FACEIT maçlarınıza büyük ölçüde hakim olmaya başlayın!