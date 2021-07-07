File Viewer Plus, Windows bilgisayarlar için dosya görüntüleme programıdır.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

File Viewer Plus, 400’den fazla dosya formatını açan tek uygulamadır. Bir dosyayı görüntülemeniz gerektiğinde her seferinde yeni bir uygulama indirmek, yüklemek ve satın almak yerine File Viewer Plus’ı deneyin.

File Viewer Plus İndir

File Viewer Plus, belgeler, elektronik tablolar, resimler, ses, video dahil 400’den fazla farklı dosya türünü destekleyen evrensel bir dosya görüntüleyici ve dönüştürücüdür. Tek bir programla başka bir program yüklemeden yüzlerce dosya türünü görüntüleyebilir ve dönüştürebilirsiniz. Program, gelişmiş düzenleme ve dönüştürme özellikleriyle gelir. Ayrıca profesyonel kalitede kelime işlemci, elektronik tablo düzenleyici ve görüntü düzenleyici içerir. Dosyaları tek tek dönüştürebilir veya yerleşik toplu dönüştürücüyü kullanarak binlerce dosyayı aynı anda dönüştürebilirsiniz. Program, aynı zamanda gelişmiş bir dosya yardımcı aracıdır. Açtığınız her dosya için dosya meta verilerini gösteren bir dosya bilgi paneli içerir. Dosya denetçisi, herhangi bir dosya metninin veya onaltılık formatın ham içeriğini görmenizi sağlar.

Çeşitli türdeki dosyalara göz atmayı, açmayı, düzenlemeyi, kaydetmeyi ve dönüştürmeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlanan File Viewer Plus’ın öne çıkan özellikleri:

400’den Fazla Dosya Formatı Desteği

Metin belgeleri (doc, docx, odt, rtf, vb.)

PDF’ler (pdf)

E-tablolar (xls, xlsx, csv, tsv, vb.)

Sunumlar (ppt, pptx, odp, vb.)

Visio diyagramları (vsd, vsdx, vdx, vb.)

Microsoft Proje dosyaları (mpp, mpt, mpx)

Resimler (jpg, heic, psd, cr2, dng, vb.)

Ses dosyaları (mp3, m4a, ogg, wav, wma, vb.)

Video dosyaları (avi, mp4, mov, vob, wmv, vb.)

Sıkıştırılmış arşivler (zip, rar, 7z, gz, vb.)

E-posta dosyaları (eml, emlx, msg, winmail.dat, vb.)

Kaynak kodu dosyaları (cpp, php, json, xml, vb.)

Yepyeni Dosya Göz Atıcı

PC’nizdeki dosya ve klasörlere göz atın.

Dosya küçük resimlerini ve önizlemelerini görüntüleyin.

PDF’ler, Word belgeleri, fotoğraflar ve daha fazlası için önizlemeleri görüntüleyin.

Hızlı erişim için favori klasörleri kaydedin.

İçerikleri görüntülemek için klasörleri sürükleyip bırakın.

File Viewer Plus ile Windows Gezgini arasında kolayca gezinin.

Dosya ve klasör özelliklerini görüntüleyin.

Gizli dosya ve klasörleri görün.

Dosyaları ada, tarihe, türe ve boyuta göre sıralayın.

Dosya küçük resimlerini farklı boyutlarda görüntüleyin.

Gezinti ağacıyla dizinlerde gezinin.

Windows içerik menüsünden klasörleri açın.

Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzü

HiDPI desteği

Açık veya karanlık mod seçimi

Birkaç farklı renk teması uygulayın.

Basitleştirilmiş şerit, klasik şerit veya kompakt pencere modunu seçin.

Tek veya çok pencereli program modunu seçin.

Farklı sekmelerde birden fazla dosya açın.

Dosyaları bölünmüş görünümde yan yana görüntüleyin.

Özel pencere boyutu belirleyin.

Güçlü Kelime İşlemci

Microsoft Word belgelerini ve diğer birçok formatı açın.

Yerleşik kelime işlemci ile belgeleri düzenleyin.

Sayfa biçimlendirmesini ayarlayın.

Grafikler, fotoğraflar ve diğer grafikleri ekleyin.

Düzenlenen belgeleri kaydedin.

Dosyaları PDF dahil birkaç farklı çıktı formatında dışa aktarın.

Belgeleri özel kenar boşlukları ve kağıt boyutları kullanarak yazdırın.

Resim Görüntüleyici ve Düzenleyici

50’den fazla farklı görüntü formatını görüntüleyin.

Çok sayfalı TIFF’leri görüntüleyin.

Animasyonlu GIF’leri ve APNG’leri oynatın ve tek tek kareleri dışa aktarın.

Fotoğrafları kırpın, yeniden boyutlandırın ve iyileştirin.

Görüntü rengini, parlaklığını, kontrastını ve gamayı ayarlayın.

Yerleşik efektleri uygulayın veya özel görüntü filtreleri oluşturun.

Görüntüleri birkaç farklı formatta dışa aktarın.

Özel sayfa biçimlendirmesiyle görüntü dosyalarını yazdırın.

DICOM Görüntüleyici

DICOM tıbbi görüntüleri (dcm, dicom) görüntüleyin.

DICOM Kapsüllenmiş PDF formatındaki dosyaları açın.

Çok çerçeveli DICOM dosyalarını görüntüleyin.

Dosya uzantısı olmayan DICOM dosyalarını tanır ve açır.

Tesis ve hasta bilgileri gibi meta verileri görüntüleyin.

DICOM dosyalarını JPEG, PNG veya diğer standart görüntü formatlarına aktarın.

Dahili Medya Oynatıcı

150’den fazla ses ve video formatını oynatın.

Videoları tam ekranda oynatın.

Videoları MP4’e dönüştürün.

Ses dosyalarını M4A veya MP3’e dönüştürün.

Videolardan sesi çıkarın ve M4A veya MP3 formatına çevirin.

Oynatma sırasında ses dalga biçimlerini görüntüleyin.

Müzik albümü resmini ve ses dosyası meta verilerini görüntüleyin.

E-Posta Görüntüleyici

Kaydedilen veya dışa aktarılan e-posta dosyalarını (eml, emlx, msg) açın.

Kime, Kimden, Bilgi, Gizli, Konu ve Tarih alanlarını görüntüleyin.

HTML, RTF ve düz metin e-postalarını görüntüleyin.

HTML e-postalarının gövdesine gömülü resimleri görüntüleyin.

Gömülü ekleri açın ve kaydedin.

E-posta içeriğini yazdırın ve PDF olarak kaydedin.

Kaynak Kodu Düzenleyicisi

Düzinelerce kaynak kodu dosya türünü açın ve düzenleyin.

Düzinelerce programlama dili için sözdizimi vurgulamayı görüntüleyin.

Sözdizimi ağacını, satır numaralarını ve cetvelleri görüntüleyin.

Kaynak kodun farklı bölümlerini gizlemek ve göstermek için kod katlamayı kullanın.

Düzenlenmiş kaynak kodu dosyalarını kaydedin.

Toplu Dönüştürücü

Yüzlerce veya binlerce dosyayı aynı anda dönüştürün.

Alt klasörler dahil dosyaları tek tek veya tüm klasörleri seçin.

Özel dosya dönüştürme seçeneklerini seçin.

Özel dosya yeniden adlandırma ayarlarını belirtin.

Dönüştürme ön ayarlarını kaydedin ve yükleyin.

Dosya Tanımlayıcı ve Denetçi