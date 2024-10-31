Fiverr APK, Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz dünyanın en büyük iş pazarlarından biri olan Fiverr'ın resmi uygulamasıdır.

Can Çevrim - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fiverr APK, Android kullanıcılarının akıllı telefonları ve tabletleri üzerinde farklı servisler satın alabileceği dünyanın en büyük iş pazarlarından bir tanesidir.

Kullanıcıların farklı kategoriler altındaki hizmetleri satın alabileceği veya yeteneklerini farklı müşterilere satarak paraya dönüştürebilecekleri Fiverr, farklı konularda yardım arayan veya diğer kullanıcılara belirli bir ücret karşılığında hizmet vermek isteyen herkes için mükemmel bir çözüm sunmaktadır.

Alanında uzman kişileri bularak 5 dolardan başlayan fiyatlarla işlerinizi yaptırabileceğiniz veya aynı şekilde farklı yeteneklerinizi diğer kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda pazarlayabileceğiniz uygulama oldukça yararlı ve kullanışlıdır.

Fiverr APK İndir

Anlık olarak 3 milyonun üzerinde servise kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve kullanıcı yorumları doğrultusunda işlerinizi yaptıracak en doğru kişiyi kolayca bulabileceğiniz Fiverr'da 120'den fazla kategori altında birçok farklı iş seçeneği sizleri beklemekte.

Örneğin web siteniz için bir logoya mı ihtiyacınız var? veya yine web siteniz için bir SEO çalışması mı yaptırmak istiyorsunuz? Hatta çevirilmesi gereken metinleriniz mi var? O zaman Fiverr'a bir göz atmanızda fayda var. Siz de Fiverr APK indirin ve yeteneklerinizi pazarlayın veya hizmet alın!

Fiverr Uygulaması Özellikleri