Fiverr APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 242
- DOSYA BOYUTU 8.4 MB
- Üretici Fiverr
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Fiverr APK, Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz dünyanın en büyük iş pazarlarından biri olan Fiverr'ın resmi uygulamasıdır.
Fiverr APK, Android kullanıcılarının akıllı telefonları ve tabletleri üzerinde farklı servisler satın alabileceği dünyanın en büyük iş pazarlarından bir tanesidir.
Kullanıcıların farklı kategoriler altındaki hizmetleri satın alabileceği veya yeteneklerini farklı müşterilere satarak paraya dönüştürebilecekleri Fiverr, farklı konularda yardım arayan veya diğer kullanıcılara belirli bir ücret karşılığında hizmet vermek isteyen herkes için mükemmel bir çözüm sunmaktadır.
Alanında uzman kişileri bularak 5 dolardan başlayan fiyatlarla işlerinizi yaptırabileceğiniz veya aynı şekilde farklı yeteneklerinizi diğer kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda pazarlayabileceğiniz uygulama oldukça yararlı ve kullanışlıdır.
Fiverr APK İndir
Anlık olarak 3 milyonun üzerinde servise kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve kullanıcı yorumları doğrultusunda işlerinizi yaptıracak en doğru kişiyi kolayca bulabileceğiniz Fiverr'da 120'den fazla kategori altında birçok farklı iş seçeneği sizleri beklemekte.
Örneğin web siteniz için bir logoya mı ihtiyacınız var? veya yine web siteniz için bir SEO çalışması mı yaptırmak istiyorsunuz? Hatta çevirilmesi gereken metinleriniz mi var? O zaman Fiverr'a bir göz atmanızda fayda var. Siz de Fiverr APK indirin ve yeteneklerinizi pazarlayın veya hizmet alın!
Fiverr Uygulaması Özellikleri
- Farklı işleriniz için hizmet satın alabilme veya satabilme
- Farklı konularda uzman 3 milyondan fazla kişiyle çalışabilme şansı
- Özel mesaj gönderme ve alabilme
- Takip ettiğiniz kişilere ait gerçek zamanlı bildirimleri takip edebilme
- Satıcıya diğer kullanıcılar tarafından yapılan yorumları ve değerlendirmeleri görüntüleme
- Kullanıcı dostu arayüz
Fiverr
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 26
- DOSYA BOYUTU 122 MB
- Üretici Fiverr
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Fiverr, iOS cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz dünyanın en büyük iş pazarlarından bir tanesi olan Fiverr'ın resmi uygulamasıdır.
Fiverr, iOS kullanıcılarının iPhone, iPad ve iPod Touch cihazları üzerinde farklı kategoriler altında hizmet satın alabilecekleri veya satabilecekleri dünyanın en büyük iş pazarlarından bir tanesi olan Fiverr'ın resmi uygulamasıdır.
120'den fazla farklı kategori altında iş dünyasının birçok dalını ilgilendiren hizmetlerin bilir kişiler tarafından 5 dolardan başlayan fiyatlarla satıldığı uygulama yardımıyla, ihtiyacınız olan farklı alanlarda birçok işinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde yaptırabilirsiniz.
Fiverr uygulaması öne çıkan özellikleri:
- Farklı işleriniz için hizmet satın alabilme veya satabilme
- Farklı konularda uzman 3 milyondan fazla kişiyle çalışabilme şansı
- Özel mesaj gönderme ve alabilme
- Takip ettiğiniz kişilere ait gerçek zamanlı bildirimleri takip edebilme
- Satıcıya diğer kullanıcılar tarafından yapılan yorumları ve değerlendirmeleri görüntüleme
- ve çok daha fazlası.
Kendi alanında uzman olan kullanıcılar tarafından satılan hizmetleri satın alabileceğiniz veya kendi uzman olduğunuz alanlarda kullanıcılara hizmet satabileceğiniz servis oldukça kullanışlıdır. 3 milyondan fazla kullanıcı tarafından verilen birçok farklı hizmete uygun fiyatlarla ulaşabileceğiniz Fiverr ile metin çevirilerinizi yaptıracak, web siteleriniz için logo tasarlayacak, SEO çalışmaları yapacak kullanıcılar parmaklarınızın ucunda.
Fiverr İndir
Kaliteli hizmete uygun fiyatlarla sahip olmak Fiverr ile hiç zor değil. Hizmet satan kullanıcıların daha önceki çalışmaları için diğer kullanıcılar tarafından aldığı yorumları görebilir ve işlerinizi yaptırmak istediğiniz kişileri bu şekilde kolayca seçebilirsiniz.
İş dünyasına farklı bir renk katan ve sizlere yüzlerce kategori altında milyonlarca hizmet sunan Fiverr, mutlaka ziyaret edilmesi ve denenmesi gereken bir servistir.