Goose Goose Duck
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 400 MB
- Üretici Gaggle Studios, Inc.
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Arkadaş grubunuzla oynayabileceğiniz Goose Goose Duck, farklı rolleri içerisinde barındıran bir sosyal dedüksiyon oyunudur.
Goose Goose Duck, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Among Us benzeri bir sosyal dedüksiyon oyunudur. Eğlenceli ve bir o kadar da sinir bozucu olan Goose Goose Duck, kazlar ve ördeklerin mücadelesini konu almaktadır.
Harita içerisinde birçok görev alanı bulunuyor. Kazlar görevleri yapmaya, ördekler ise sabotaj yapıp oyunu kazanmaya çalışıyor. Tabii ki oyundaki hiçbir oyuncu birbirinin rolünü bilmemektedir.
Eğer birinden şüphelendiyseniz, toplantılar başlatabilir ve oy kullanarak şüphelendiğiniz kişiyi oyun dışı bırakabilirsiniz. Benzersiz rollere ev sahipliği yapan Goose Goose Duck oyununda, sadece iki farklı rol bulunmuyor. Kaz ve ördeklerin yanı sıra tarafsız bir karakter olarak oynayabilir ve kendi hedeflerinizle oyunu kazanmaya çalışabilirsiniz.
Goose Goose Duck İndir
Goose Goose Duck, karakterlerinizi özelleştirebileceğiniz kapsamlı bir kozmetik kütüphanesine sahiptir. Karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebilir ve mükemmel görünebilirsiniz.
Çeşitli haritalarda ve farklı ortamlarda katil-polis deneyimi yaşayabileceğiniz Goose Goose Duck'ı indirerek, siz de arkadaş grubunuzla eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz.
Goose Goose Duck Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core2 Duo 2.4ghz+
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Integrated Graphics
- DirectX: Sürüm 9.0
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 400 MB kullanılabilir alan