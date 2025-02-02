Arkadaş grubunuzla oynayabileceğiniz Goose Goose Duck, farklı rolleri içerisinde barındıran bir sosyal dedüksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 51 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Goose Goose Duck, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Among Us benzeri bir sosyal dedüksiyon oyunudur. Eğlenceli ve bir o kadar da sinir bozucu olan Goose Goose Duck, kazlar ve ördeklerin mücadelesini konu almaktadır.

Harita içerisinde birçok görev alanı bulunuyor. Kazlar görevleri yapmaya, ördekler ise sabotaj yapıp oyunu kazanmaya çalışıyor. Tabii ki oyundaki hiçbir oyuncu birbirinin rolünü bilmemektedir.

Eğer birinden şüphelendiyseniz, toplantılar başlatabilir ve oy kullanarak şüphelendiğiniz kişiyi oyun dışı bırakabilirsiniz. Benzersiz rollere ev sahipliği yapan Goose Goose Duck oyununda, sadece iki farklı rol bulunmuyor. Kaz ve ördeklerin yanı sıra tarafsız bir karakter olarak oynayabilir ve kendi hedeflerinizle oyunu kazanmaya çalışabilirsiniz.

Goose Goose Duck İndir

Goose Goose Duck, karakterlerinizi özelleştirebileceğiniz kapsamlı bir kozmetik kütüphanesine sahiptir. Karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebilir ve mükemmel görünebilirsiniz.

Çeşitli haritalarda ve farklı ortamlarda katil-polis deneyimi yaşayabileceğiniz Goose Goose Duck'ı indirerek, siz de arkadaş grubunuzla eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz.

Goose Goose Duck Sistem Gereksinimleri