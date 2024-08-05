GRIS, sanatsal ve duygusal bir platform oyunu. Bu büyüleyici dünyada karakterinizin yolculuğuna katılın. Hemen indir ve bu eşsiz deneyimi keşfet!

Kemal Tavus - 26 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

GRIS, Nomada Studio tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan bir platform oyunudur. Oyunun dikkat çekici görsel tasarımı ve duygusal anlatımı, oyunculara benzersiz bir deneyim sunar.

GRIS, genç bir kızın içsel yolculuğunu konu alır ve bu yolculuk, zarif animasyonlar ve etkileyici bir sanat tarzı ile anlatılır. Oyuncular baş karakter Gris'i kontrol ederek, renklerin kaybolduğu ve sadece gri tonların kaldığı bir dünyada ilerlerler. Gris'in duygusal durumunu yansıtan bu dünya, oyunculara farklı oyun mekanikleri ve platform zorlukları sunar.

Oyunun her aşaması, Gris'in duygusal durumunu temsil eden renklerin geri kazanılması üzerine kuruludur. Bu süreçte oyuncular, Gris'in geçmişindeki travmaları aşmasına yardımcı olurlar ve dünyanın renklerini geri getirirler. Oyun boyunca Gris'in sahip olduğu yetenekler ve güçler artar, bu da oyuncuların keşfedeceği yeni alanlar ve çözeceği bulmacalar anlamına gelir.

GRIS, platform oyunlarına yeni bir bakış açısı getirir ve oyunculara hikaye odaklı, sanatsal bir deneyim sunar. Oyunun grafikleri, el çizimi detaylarla ve su renkleri ile özenle tasarlanmıştır. Her bir seviye, adeta bir tablo gibi göz kamaştırıcıdır. Ayrıca oyunun atmosferik müzikleri, oyuncuların duygusal bağ kurmasına yardımcı olur ve oyunun genel atmosferini tamamlar.

GRIS İndir

GRIS indirin ve sanatsal, büyüleyici bir dünyada unutulmaz bir duygusal yolculuğa çıkın.

GRIS Sistem Gereksinimlerl

İşletim Sistemi : Windows 7 yada sonrası

: Windows 7 yada sonrası İşlemci : Intel Core2 Duo E6750 (2 * 2660) ya da eş değeri / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ (2 * 2600) ya da eş değeri

: Intel Core2 Duo E6750 (2 * 2660) ya da eş değeri / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ (2 * 2600) ya da eş değeri Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Geforce GT 430 (1024 MB) / Radeon HD 5570 (1024 MB)

: Geforce GT 430 (1024 MB) / Radeon HD 5570 (1024 MB) Depolama: 4 GB kullanılabilir alan