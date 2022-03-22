Hamachi, kullanıcıların internet üzerinde güvenli bir sanal ağ kurmalarına olanak veren kullanışlı bir ağ teknolojisidir.

Can Çevrim - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hamachi, kullanıcıların internet üzerinde güvenli sanal ağlar kurmalarına olanak tanıyan ve bu sayede aynı ağ bağlantısı üzerindeymiş gibi davranmaları sağlayan kullanışlı bir ağ teknolojisi çözümüdür. Geçmiş yıllar da Counter-Strike 1.6 oyuncuları tarafından da sanal ağ oluşturmak için kullanılan Hamachi uygulaması ücretsiz olarak kullanılıyor. Herhangi bir lisans zorunluluğu olmayan uygulama Türkçe dil desteğine de sahip.

Yıllardır oyun dünyası tarafından ilgiyle kullanılan uygulama, ücretsiz yapısı sayesinde oyunculara sanal ağ oluşturup birlikte oyun oynayabilme fırsatı sunuyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan başarılı uygulama, günümüzde de güncellemeler almaya devam ediyor. Uygulama aldığı güncellemeler ile birlikte yepyeni özelliklere de kavuşuyor.

Hamachi Özellikleri

Ücretsiz,

Türkçe dil desteği,

Basit kullanım,

Bir kaç adımda sanal ağ oluşturma,

Sohbet ekranı,

Programı bilgisayarınıza kurduktan sonra ilk kez çalıştırdığınız zaman açılması biraz süre alabilir ama merak etmeyin çünkü bunu bir kereliğe mahsus gerekli dosyaları yüklemek için yapacaktır. Hamachi'ye sonraki girişleriniz sırasında hiç beklemeden kendi sanal ağınızı kurabilir veya arkadaşlarınızın kurmuş olduğu sanal ağlar üzerine erişim sağlayabilirsiniz.

Hamachi'nin kullanıcı arayüzü oldukça minimal bir tasarıma sahiptir ve tamamen kullanıcı dostudur. Programın tüm özelliklerinden aktif olarak yararlanabilmek için öncelikle sol üst tarafta gördüğünüz güç tuşuna basmanız ve bağlantının kurulmasını beklemeniz gerekmektedir. Bir başka deyişle Hamachi tarafından size atanacak IP'yi ve sanal ağınızın kurulmasını beklemelisiniz. Sonrasında isterseniz kendi sunucunuzu oluşturabilir, isterseniz de arkadaşınızın kurmuş olduğu sunucaya IP'yi ve parolayı yazarak bağlanabilirsiniz.

Hamachi İndir

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan program, buna karşın kullanıcılara inanılmaz bir teknoloji sunmaktadır. Sistem tepsisinde sessizce çalışan program, ağ bağlantınız üzerinde yer alan biri size mesaj atmadığı sürece rahatsızlık vermez.

Özellikle çevrimiçi oyun oynamak isteyen kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen programlardan biri olan LogMeIn Hamachi sayesinde, oyuncular ortak ağ bağlantısı üzerindeymiş gibi LAN bağlantısı aracılığıyla oyun oynayabilmektedirler.

Sonuç olarak Hamachi internet üzerinde güvenli bir sanal ağ oluşturmak isteyen tüm kullanıcılar için mükemmel bir çözüm sunmaktadır.