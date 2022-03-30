HP USB Disk Storage Format Tool, bilgisayarınıza takılı olan USB belleklerinizi formatlamanızı ve başlangıç diskleri oluşturmanızı sağlayan son derece yararlı ve ücretsiz bir program.

Barış YANIK - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

HP USB Disk Storage Format Tool, USB bellekleri ile problem yaşayan kullanıcıların kullanarak USB belleklerini formatlayabilmesini sağlayan yararlı bir program. HP tarafından geliştirilen bu basit ve ufak boyutlu programı indirdikten sonra herhangi bir kurulum gerekmiyor. Yönetici olarak çalıştırarak programı hemen açabiliyorsunuz.

HP USB Disk Storage Format Tool Özellikleri

Ücretsiz,

Güvenilir,

Basit kullanım,

Birkaç adım da format flash'ı oluşturma,

Defalarca kez kullanma,

İngilizce dil desteği,

Zaman zaman USB belleklerimizde problem olabiliyor ve Windows işletim sistemi bu bellekleri formatlayamıyor. Bu gibi durumlarda bu araç ile USB belleklerinizi hızlı ve kolayca formatlayabileceksiniz. Programı açtıktan sonra arayüz üzerinde gerekli ayarları yaparak hemen formatlama gerçekleştiriliyor. Format atacağınız cihazı seçtikten sonra hızlı mı normal mi format atacağınızı ve dosya sistemini seçip başla tuşuna basmanız yeterli.

Windows üzerinde format atamadığımız tüm USB belleklere bu program ile kolayca format atabilirsiniz. Format atma dışında USB'lerinizi bilgisayara format atmadan önce kullanılan başlatma diskine dönüştüren işlemleri de yapabilen yazılımı USB belleklerinize atarak her daim yanınızda gezdirebilirsiniz.

Sık sık kullanacağınız bir program olmamasına rağmen her bilgisayarda ya da usb bellekte olması gereken bir program olduğunu düşünerek sizlere HP USB Disk Storage Format Tool'u indirmenizi tavsiye ediyorum. Programı kullanmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz yapısı sayesinde kısa süre de yüzbinlerce kez indirilen ve güvenle kullanan başarılı uygulama, basit kullanıma sahip.

HP USB Disk Storage Format Tool İndir

Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan HP USB Disk Storage Format Tool İngilizce dil desteği ile kullanılabiliyor. Basit bir kullanım ile kullanıcılara bir kaç adımda format flashı yapma fırsatı veren başarılı program düşük dosya boyutuna sahip. Bilgisayarlarda fazla yer kaplamayan yapım, Windows platformunda kitlesini artırmaya devam ediyor. Hızlı ve kolay derleme sayesinde dakikalar içerisinde format flashı yapmaya fırsat tanıyan uygulamada tek bir butona basarak işlemi başlatabileceksiniz. Güvenilir bir yapıya sahip olan uygulama internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.