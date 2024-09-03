Idle Slayer, büyüleyici bir dünyada geçen, basit ama bağımlılık yapan bir tıklama ve macera oyunudur. Şimdi indir, zenginlik ve macera dolu bir yolculuğa çık!

Kemal Tavus - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pablo Leban tarafından geliştirilen ve yayınlanan Idle Slayer, oyuncuların bir kahramanı kontrol ederek düşmanları yenip altın topladıkları, basit ama eğlenceli bir tıklama oyunudur. Oyun ilerledikçe otomatik olarak düşmanlarla savaşan ve daha fazla kaynak toplamanızı sağlayan mekanikleriyle klasik idle (boşta) türünü temsil eder. Oyuncular kahramanlarını güçlendirmek için çeşitli yükseltmeler ve yetenekler açarak daha zorlu düşmanlarla savaşmaya ve daha büyük ödüller kazanmaya çalışır.

Oyunda toplanan kaynaklarla yeni silahlar, ekipmanlar ve yetenekler açabilir; kahramanınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Idle Slayer sade ve çekici piksel grafikleri, dinamik oynanışı ve sürekli ilerleme hissi ile oyuncuları ekran başında tutar. İster aktif bir şekilde düşmanlarla savaşın, ister arka planda kaynak toplayarak ilerlemeye devam edin, oyun her iki oyun tarzı için de uygun bir deneyim sunar.

Idle Slayer, boş zamanlarınızı eğlenceli ve rahatlatıcı bir şekilde geçirmenizi sağlar. Basit tıklama mekanikleri ve sürekli ilerleme hissi ile bağımlılık yaratıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

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Idle Slayer Sistem Gereksinimleri