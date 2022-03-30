iMazing HEIC Converter uygulamasıyla HEIC formatlarını JPEG veya PNG formatına dönüştürebilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows işletim sistemli bilgisayarınızda HEIC dosyalarını JPEG ve PNG’ye dönüştürmek istiyorsanız, iMazing HEIC Converter uygulamasını kullanabilirsiniz.

JPEG formatına göre %50’ye kadar daha az yer kaplayan yüksek verimli fotoğraf dosya formatı olarak bilinen HEIC, iOS 11 sürümüyle birlikte sektöre kazandırılmıştı. Hala birçok platformda desteklenmeyen bu formata sahip fotoğraflarınızı başka cihazlarda da görüntülemek istediğinizde, iMazing HEIC Converter uygulamasından yardım alabilirsiniz.

iMazing HEIC Converter Özellikleri

Ücretsiz,

Hızlı,

Güvenli,

Windows ve MacOS sürümler,

İngilizce dil,

Basit bir çevirici,

Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz iMazing HEIC Converter uygulaması, Windows 7 ve üstü sürümleri destekliyor. HEIC formatlı dosyalarınızı sürükleyip bıraktıktan sonra dönüştür butonuna tıklayarak kısa süre içerisinde JPEG ve PNG çıktılı fotoğraflarınızı alabiliyorsunuz. JPEG dosyasının kalite/sıkıştırma oranını da ayarlayabileceğiniz iMazing HEIC Converter uygulamasında, JPEG dosyaları EXIF verileri ni de içeriyor. Eğer sizin de bu tarz ücretsiz bir yazılıma ihtiyacınız varsa, iMazing HEIC Converter uygulamasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

HEIC uzantılı dosyaları hızlı bir şekilde PNG ve JPEG uzantılı dosyalara çeviren uygulama, ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürüyor. Oldukça basit bir yapıya sahip olan uygulama da kullanıcılar sadece bir kaç adım ile HEIC uzantılı dosyaları çevirebilecekler. İngilizce dil desteğine sahip olan uygulama, her kesimden kullanıcıya hiyap ediyor.

iMazing HEIC Converter Özellikleri

Windows ve MacOS işletim sistemi için ücretsiz olarak yayınlanan iMazing HEIC Converter uygulaması, kitlesini artırmaya devam ediyor.