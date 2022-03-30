iMazing HEIC Converter
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,280
- DOSYA BOYUTU 30.60 MB
- Üretici DigiDNA SARL
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iMazing HEIC Converter uygulamasıyla HEIC formatlarını JPEG veya PNG formatına dönüştürebilirsiniz.
Windows işletim sistemli bilgisayarınızda HEIC dosyalarını JPEG ve PNG’ye dönüştürmek istiyorsanız, iMazing HEIC Converter uygulamasını kullanabilirsiniz.
JPEG formatına göre %50’ye kadar daha az yer kaplayan yüksek verimli fotoğraf dosya formatı olarak bilinen HEIC, iOS 11 sürümüyle birlikte sektöre kazandırılmıştı. Hala birçok platformda desteklenmeyen bu formata sahip fotoğraflarınızı başka cihazlarda da görüntülemek istediğinizde, iMazing HEIC Converter uygulamasından yardım alabilirsiniz.
iMazing HEIC Converter Özellikleri
- Ücretsiz,
- Hızlı,
- Güvenli,
- Windows ve MacOS sürümler,
- İngilizce dil,
- Basit bir çevirici,
Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz iMazing HEIC Converter uygulaması, Windows 7 ve üstü sürümleri destekliyor. HEIC formatlı dosyalarınızı sürükleyip bıraktıktan sonra dönüştür butonuna tıklayarak kısa süre içerisinde JPEG ve PNG çıktılı fotoğraflarınızı alabiliyorsunuz. JPEG dosyasının kalite/sıkıştırma oranını da ayarlayabileceğiniz iMazing HEIC Converter uygulamasında, JPEG dosyaları EXIF verilerini de içeriyor. Eğer sizin de bu tarz ücretsiz bir yazılıma ihtiyacınız varsa, iMazing HEIC Converter uygulamasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
HEIC uzantılı dosyaları hızlı bir şekilde PNG ve JPEG uzantılı dosyalara çeviren uygulama, ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürüyor. Oldukça basit bir yapıya sahip olan uygulama da kullanıcılar sadece bir kaç adım ile HEIC uzantılı dosyaları çevirebilecekler. İngilizce dil desteğine sahip olan uygulama, her kesimden kullanıcıya hiyap ediyor.
iMazing HEIC Converter Özellikleri
Windows ve MacOS işletim sistemi için ücretsiz olarak yayınlanan iMazing HEIC Converter uygulaması, kitlesini artırmaya devam ediyor.
iMazing HEIC Converter
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 28
- DOSYA BOYUTU 14.30 MB
- Üretici DigiDNA SARL
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iMazing HEIC Converter uygulamasında HEIC uzantılı fotoğrafları JPEG veya PNG formatlarına dönüştürebiliyorsunuz.
iMazing HEIC Converter uygulaması ile Mac işletim sistemli bilgisayarlarınızda HEIC formatlı fotoğrafları JPG ve PNG formatına dönüştürebilirsiniz.
iOS 11 ile hayatımıza giren HEIC formatı, JPEG formatına göre daha verimli olmasıyla biliniyor. Her platformda desteklenmeyen bu formattaki fotoğrafları diğer cihazlarda görüntülemek için bir dönüştürme işlemi yapmak gerekebiliyor. iMazing HEIC Converter uygulaması da, Mac işletim sistemli cihazlarınızda HEIC dosyalarını JPG ve PNG formatına kolaylıkla dönüştürmenizi sağlıyor.
Tamamen ücretsiz olarak sunulan iMazing HEIC Converter uygulamasında, fotoğrafları sürükleyip bırakarak dönüştürme işlemini kolayca başlatabiliyorsunuz. 10.9 Mavericks ve üstü macOS sürümleriyle uyumlu olarak çalışan uygulamada JPG çıktısının sıkıştırma/kalite oranını ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda dosyanız, JPG’e dönüştürürken EXIF verilerini de içeriyor. Kullanımı kolay ve ücretsiz bir çözüm olan iMazing HEIC Converter uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.