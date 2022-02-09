İmzager MİM
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici kamusm.gov.tr
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İmzager ile Windows bilgisayarınızda güvenli bir şekilde elektronik imza atabilirsiniz.
Teknolojinin ve internet ortamının hayatımıza getirdiği yenilikler epey çok. Özellikle Corona Virüs döneminde dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan eve kapanarak, internet ortamında daha fazla zaman geçirmişti. Bu durum da beraberin de güvenlik sorunları teşkil etmişti. İnsanlar bankalara gidememiş, işlerini evden yapar hale gelmişlerdi. Günümüzde ise bu durum biraz daha farklı bir hal aldı diyebiliriz. Dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar evden çalışmaya geçerken bazı şirketlerde elektronik imzayı yaygın hale getirerek çalışanlarını güvene almayı hedefledi. İşte tam bu noktada ülkemizdeki vatandaşlar için de İmzager MİM piyasaya çıktı.
Ülkemizdeki vatandaşların hizmetine sunulan İmzager MİM uygulaması ile elektronik imzasını kolay bir şekilde kaydedebilecek, dilediğiniz ortam da kullanabileceksiniz. Ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunulan İmzager MİM sayesinde güvenli bir şekilde elektronik imzanızı kullanabilecek, ıslak imza atmaya ihtiyaç duymadan işlemlerinizi yerine getirebileceksiniz.
İmzager MİM Özellikleri
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Ücretsiz kullanım,
- Basit bir yapı,
- Artırılmış güvenlik,
- Kurumsal destek,
- Sadeleştirilmiş ayarlar,
İmzager MİM ile kullanıcılar 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun elektronik imzalama yapabilmektedirler. Kullanıcıların günlük hayatlarındaki ıslak imzalama için bir alternatif olan elektronik imzalama, güvenliği de üst seviyeye taşıyor. Kullanıcılar elektronik imzalama sayesinde hem zaman kaybından kurtuluyor hem de daha güvenli bir süreci geride bırakıyorlar.
Windows, Mac ve Linux cihazlar için hayata geçirilen Imzager MİM uygulaması tamamen ücretsiz olup online ortamda çevrimiçi olarak kullanılabiliyor. 2013 yılında son güncellemesini alan uygulama o dönemden bu yana gelişme kaydedemezken ülkemiz de kurumsal firmalar tarafından kullanılmaya devam ediliyor.
İmzager MİM İndir
İmzager MİM Windows, Mac ve Linux için Kamu Yazılım Platformu web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indiriliyor.
İmzager MİM
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici kamusm.gov.tr
-
İmzager sayesinde Mac bilgisayarınızda güvenle elektronik imzanızı kullanabileceksiniz.
Teknoloji geliştikçe beraberinde getirdiği yenilikler de hayatımıza dahil olmaya devam ediyor. Son birkaç yılda teknoloji alanında atılan adımlar o kadar fazla ki bu adımlar sayesinde gündelik işlerimiz de daha kolay bir hale geldi. Bu yeniliklerden bir tanesini örnek verecek olursak bankaların online olarak hesap açması verilebilir. Günümüzde bankalar ıslak imzaya ihtiyaç duymadan, görüntülü sohbet eşliğinde yeni müşterilerine hesap açabilmekte ve müşterilerini bankaya yormadan teyit alabilmektedir. İnanların hayatını kolaylaştıran bir uygulamaya örnek verecek olursak İmzager MİM verilebilir.
İmzager MİM, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun elektronik imzalama yapmaya imkan veren bir uygulamadır. Online ortamda çevrimiçi olarak kullanılabilen uygulama ile vatandaşlar ve kurumsal firmalar ıslak imzaya ihtiyaç duymadan elektronik imza kullanmaya olanak veriyor. Güvenliği artıran elektronik imza yöntemi günümüzde epey kullanıcı tarafından benimsendi.
İmzager MİM Özellikleri Nelerdir?
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Güvenlik önlemleri,
- Basit kullanım,
- Sadeleştirilmiş ayar ve özellikler,
- Safir depo entegrasyonu,
- Kurumsal destek imkanı,
İmzager MİM uygulaması hayatı epey kolaylaştırıyor desek yeridir. Ülkemizdeki şirket ve vatandaşların ıslak imzaya ihtiyaç duymadan işlemlerini online olarak yerine getirmesini sağlayan uygulama tamamen ücretsiz olarak yayınlandı. 2013 yılında son güncellemesini alan uygulama, 2009 yılında kullanıcıların dikkatini çekmeye başlamıştı. Günümüze kadar pandemi sürecinin etkisiyle kitlesini artırarak gelmeye devam eden uygulama, ıslak imza yerine daha güvenli olan elektronik imzayı kullanmaya teşvik ediyor.
Islak imzaya nazaran daha güvenli bir imzalama yöntemi sunan uygulama, imzanın kopyalanmasının da önüne geçmiş oluyor. Vatandaşlar en üst güvenlik önlemleri ile güçlendiren elektronik imzalama yöntemi ile günlük hayatta imza işlemlerini gerçekleştiriyorlar.
İmzager MİM İndir
İmzager MİM üç farklı işletim sistemi için geliştirildi. Bu işletim sistemleri de Mac, Linux ve Windows olarak karşımıza çıktı. Dileyen kullanıcılar Kamu Yazılım Platformu üzerinden uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve bilgisayarları üzerinde kullanabilirler. Mobil platform için yayınlanmayan uygulama, bilgisayar platformunda epey geniş bir kitleye sahip.
İmzager MİM
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici kamusm.gov.tr
-
İmzager uygulaması ile Linux bilgisayarınızda elektronik imzanızı güvenle kullanabilirsiniz.
En güvenilir işletim sistemleri arasında yer alan Linux günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip. Güvenilirliği bakımından diğer işletim sistemlerinden ayrılan Linux kullanıcılarına hat safhada bir güvenlik sistemi sunuyor. Teknolojinin gelişmesi ile güvenlik sorunu ortaya çıkmaya devam ederken işletim sistemi geliştiricileri de güvenliğe dair çeşitli senaryolar yazmaya devam ediyorlar. Teknoloji geliştikçe yepyeni yenilikler de ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de elektronik imza oldu. Islak imzanın yerini almaya doğru giden elektronik imza güvenliği ile pek çok kitle tarafından kullanılıyor.
6070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında geliştirilen ve kullanıcılara elektronik imzalama yapma imkanı veren İmzager MİM ücretsiz olarak Windows, Mac ve Linux ortamlarında yayınlandı. Kullanıcılara güvenli bir kullanım sunan uygulama, online ortamda çevrimiçi olarak kullanılabiliyor. Islak imzayı ortadan kaldıracak olan uygulama 2009 yılında bir çıkış yakalamış ve günümüzde de epey geniş kitleler tarafından ilgiyle kullanılmaktadır. Güvenlik yönü ile tercih edilen elektronik imza uygulaması, basit bir kullanıma sahiptir.
İmzager MİM Özellikleri
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Artırılmış güvenlik,
- Kurumsal destek imkanı,
- Sade ayarlar,
- Ücretsiz,
- Geliştiriciler için pek çok özellik
Ücretsiz olarak piyasaya sürülen İmzager MİM uygulaması sadeleştirilmiş ayarlara sahip. 18 yaşın üstündeki kitle tarafından oldukça kolay bir şekilde kullanılabilen uygulama bünyesinde artırılmış güvenlik önlemlerine de yer veriyor. Artırılmış güvenlik önlemleri sayesinde kullanıcıların elektronik imzaları kopyalanamadığı gibi herhangi bir yerde de kullanılamıyor. Kurumsal destek imkanı da veren uygulama günümüzde şirketler tarafından benimseniyor.
Geliştiriciler için pek çok özelliği de deneyimleme fırsatı veren elektronik imza uygulaması, günümüzde kitlesini artırmaya devam ediyor.
İmzager MİM Elektronik İmza Uygulaması Nasıl İndirilir?
Bilgisayar platformu için geliştirilen İmzager MİM, Kamu Yazılım Web sitesi üzerinde kullanıcıların erişimine sunuldu. Dileyen Windows, Linux ve Mac kullanıcıları uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanabilirler. Uygulamanın mobil sürümü henüz yer almazken, masaüstü sürümünün de en son 2013 yılında güncelleme aldığını unutmadan belirtelim.