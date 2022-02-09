İmzager ile Windows bilgisayarınızda güvenli bir şekilde elektronik imza atabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Teknolojinin ve internet ortamının hayatımıza getirdiği yenilikler epey çok. Özellikle Corona Virüs döneminde dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan eve kapanarak, internet ortamında daha fazla zaman geçirmişti. Bu durum da beraberin de güvenlik sorunları teşkil etmişti. İnsanlar bankalara gidememiş, işlerini evden yapar hale gelmişlerdi. Günümüzde ise bu durum biraz daha farklı bir hal aldı diyebiliriz. Dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar evden çalışmaya geçerken bazı şirketlerde elektronik imzayı yaygın hale getirerek çalışanlarını güvene almayı hedefledi. İşte tam bu noktada ülkemizdeki vatandaşlar için de İmzager MİM piyasaya çıktı.

Ülkemizdeki vatandaşların hizmetine sunulan İmzager MİM uygulaması ile elektronik imzasını kolay bir şekilde kaydedebilecek, dilediğiniz ortam da kullanabileceksiniz. Ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunulan İmzager MİM sayesinde güvenli bir şekilde elektronik imzanızı kullanabilecek, ıslak imza atmaya ihtiyaç duymadan işlemlerinizi yerine getirebileceksiniz.

İmzager MİM Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Basit bir yapı,

Artırılmış güvenlik,

Kurumsal destek,

Sadeleştirilmiş ayarlar,

İmzager MİM ile kullanıcılar 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun elektronik imzalama yapabilmektedirler. Kullanıcıların günlük hayatlarındaki ıslak imzalama için bir alternatif olan elektronik imzalama, güvenliği de üst seviyeye taşıyor. Kullanıcılar elektronik imzalama sayesinde hem zaman kaybından kurtuluyor hem de daha güvenli bir süreci geride bırakıyorlar.

Windows, Mac ve Linux cihazlar için hayata geçirilen Imzager MİM uygulaması tamamen ücretsiz olup online ortamda çevrimiçi olarak kullanılabiliyor. 2013 yılında son güncellemesini alan uygulama o dönemden bu yana gelişme kaydedemezken ülkemiz de kurumsal firmalar tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

İmzager MİM İndir

İmzager MİM Windows, Mac ve Linux için Kamu Yazılım Platformu web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indiriliyor.