Infinity Nikki büyüleyici bir açık dünyada moda ve macerayı birleştiriyor. Hemen Infinity Nikki indir, bu büyülü dünyaya adım at!

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Infinity Nikki, açık dünya oyun deneyimiyle moda ve macerayı birleştiren eşsiz bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun geliştiricisi Infold Games, oyunculara görsel olarak etkileyici bir dünya ve estetik sunuyor. Infinity Nikki, yaratıcılığı ve keşfetmeyi ön plana çıkaran yenilikçi bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Oyunun temel odak noktası, karakterinizi benzersiz kıyafetlerle özelleştirerek açık dünyayı keşfetmek ve çeşitli görevleri tamamlamak. Infinity Nikki, oyunculara sınırsız bir özgürlük ve yaratıcılık sunuyor. Her kıyafet, farklı yetenekler kazandırarak yeni alanlara erişim sağlamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca detaylı karakter tasarımı ve görsel estetik, oyunun büyülü atmosferini güçlendiriyor.

İlk olarak sadece bir kıyafet giydirme oyunu olarak hayata geçirilen bu oyun zaman içerisinde o kadar büyük bir hale geldi ki açık dünya oyunu olarak piyasaya sürülecek kadar ileri gidildi. Çok basit bir oyun olarak yola çıkılmış olsa da Infinity Nikki daha sonra kocaman bir yapım oldu.

Eğer modayla macerayı birleştiren yaratıcı bir oyun arıyorsanız Infinity Nikki tam size göre. Bu büyülü dünyada hem kendi tarzınızı yansıtabilecek hem de unutulmaz bir yolculuğa çıkabileceksiniz.

Infinity Nikki İndir

Moda ve macerayla dolu büyülü bir dünyada benzersiz bir yolculuğa çıkmak için Infinity Nikki indirin.

Infinity Nikki Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 22H2

: Windows 10 22H2 İşlemci : Intel i5-6600 / AMD Ryzen 5 1500X

: Intel i5-6600 / AMD Ryzen 5 1500X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 590 / Intel Arc A380

: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 590 / Intel Arc A380 DirectX : DirectX 12

: DirectX 12 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan