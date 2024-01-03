Windows PC için en iyi ücretsiz program güncelleyici, yazılım güncelleme programı

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

IObit Software Updater, Windows PC için en iyi program güncelleyici, yazılım güncelleme programı. PC’nizde yüklü programları hızlıca ve güvenli bir şekilde sürekli güncel tutan program, her PC’de olmalı. Özelliklerinin yanında ücretsiz indirilebilir olması, reklamsız arayüzü, ufak boyutlu olması ve Türkçe dil desteğiyle dikkat çeken IObit Software Updater, program güncelleme programları arasında en iyisi.

IObit Software Updater İndir

Windows işletim sistemi kadar PC’nizde yüklü programları da güncel tutmanız önemli. Güncel olmayan programlar (yazılımlar), güvenlik açığı oluşturabilir, kötü niyetli kişiler bilgisayarınıza zarar verebilir. Programları güncellemek kolay olsa da son sürümlerini bulup indirmek zaman alır. IObit Software Updater, bu işi sizin yerinize yapan ufak, faydalı bir program. Programlarınızı belirlediğiniz zamanda otomatik olarak güncelleyen ve güncelleme tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yine otomatik olarak yeniden başlatan/kapatan program güncelleyici, tek tıkla çalışıyor. Tek tıkla sisteminizi tarayarak eski sürümlü programları buluyor ve hızlıca, güvenli olarak güncelliyor.

Web tarayıcıları, güvenlik yazılımları, sosyal ağ programları, video izleme ve müzik dinleme programları, yardımcı araçlar, kısaca geniş bir yazılım veri tabanına sahip olan IObit Software Updater, bilgisayara format attığınızda, işletim sistemini yeniden kurduğunuzda da ihtiyacınız olan programları daha hızlı yüklemenizi de sağlıyor.

IObit Software Updater 3 Güncellemesi detayları

IObit Software Updater 3, çevrimiçi yazılım veritabanına popüler ve sahip olunması gereken yazılımlar eklemeye devam ediyor. Yeni sürümde, önceki sürüme göre %150 daha fazla yazılım sunuyor. IObit Software Updater 3'e eklenen tüm programlar temiz ve güvenlidir, bu programlar IObit güvenlik testlerini geçtikten sonra sisteme ekleniyorlar. Kullanıcılar Sosyal, Multimedya ve Yardımcı Programlar ve Araçlar gibi kategorilere göre istenen programları hızlı bir şekilde yükleyebilir. Uzaktan Çalışma Araçları kategorisi, kullanıcıların Skype, Zoom ve GoToMeeting gibi yaygın olarak kullanılan video konferans yazılımlarını indirmelerine yardımcı olmak için yeni eklenmiştir.

Ayrıca, IObit Software Updater 3 bir programı indirmek ve yüklemek için daha az zaman alır. Geliştirilmiş indirme motoru ile, bir dizi teste göre yazılım indirme, sürüm 2'den% 150 daha hızlıdır. İndirme ve kurulum işleminin tamamı manuel kontroller veya tıklamalar olmadan sessizdir. IObit Software Updater 3 ayrıca kullanıcıların eski yazılımlar için bir algılama görevi zamanlamasına olanak tanır. Eski programları otomatik olarak güncelleyecektir. Bu arada, kullanıcılar belirli programlar için güncellemeyi yoksayabilir ve gerekli yazılım sürümünü saklayabilir.