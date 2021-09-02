Keytext, Windows için etkili klavye makro ve otomasyon programı.

Tamindir - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendinizi bilgisayarınızda aynı metinleri yazarken, aynı tuşlara basarken veya tekrar tekrar aynı işlemleri yaparken mi buluyorsunuz? Bir e-postaya kaç kez aynı yanıtı verdiniz? KeyText’in bunları sizin için yapmasına izin vererek zaman kazanın.

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KeyText, çok amaçlı metin ve otomasyon aracı. Bu güçlü program, sistem tepsisine yerleşir, her zaman kullanılabilir, masaüstünüzde de çok az yer kaplar. Programın temel işlevi, üzerinde çalıştığınız herhangi bir programa/uygulamaya yazılmaya veya yapıştırılmaya hazır metin parçalarının saklanması. Sistem tepsisinde otomatik metin! Tüm favori metin öğelerinize kısayol tuşları ayarlayabilirsiniz. Bir tuşa basıldığında metin girilir. Kelime işlemcilerin de böyle bir işlevi var ya veritabanı programınız, masaüstü yayıncınız veya e-posta programınızın var mı? KeyText’in güzelliği her zaman sistem tepsisinde (bildirim alanı) beklemesi ve çoğu uygulamada çalışması.

KeyText, örnekler ve öğretici ile gelir, böylece Windows bilgisayarınızda çalışırken zamandan tasarruf edebilir ve verimliliği artırabilirsiniz.