Kuyu Takip APK'da, tarım alanlarındaki sulama kuyularını kapsamlı bir şekilde takip edin ve yönetin!

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sulama kuyularını daha verimli kullanmak için geliştirilen Kuyu Takip APK, sulama kuyularınızı online yönetmenize olanak tanıyor. Elektromasyon A.Ş. tarafından geliştirilen Kuyu Takip uygulaması, firmanın bünyesindeki cihazlar ile birlikte çalışmaktadır.

Öncelikle, uygulamaya üye giriş bilgilerinizi kullanarak giriş yapmalısınız. Ardından tüm sulama kuyularınızı farklı olarak görüntüleyebilir, sulama yapan kuyularınızı ayarlayabilir ve online olarak arızaları takip edebilirsiniz.

Kuyu Takip APK uygulamasıyla birlikte kullanıcılar, firmaca verilen üye kartlarına bakiye yükleyebilir ve ön ödemeli bir şekilde sulama işlemlerini gerçekleştirebilirler. Eğer siz de tarımsal faaliyetler ile uğraşıyorsanız, Kuyu Takip uygulamasının özellikleri size fazlasıyla yarayacak diyebiliriz.

Kuyu Takip APK İndir

Kuyu Takip APK, sadece kuyuların kullanımlarında yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanım sonrası raporları da kullanıcılara sunuyor. Gelişmiş raporlama seçenekleri ile kuyuların kullanım sürelerini, kullanılan suyu, arıza raporlarını ve daha birçok hareketi takip edebilirsiniz.

Ön yüklemeli sulama, dahili muhasebe özellikleri ve kapsamlı raporlama desteği sayesinde kuyularınızı rahatlıkla kontrol edin. Türkiye'nin birçok yerinde kullanılan ve adından söz ettiren Kuyu Takip APK'yı indirerek, siz de tarım alanlarınızı kontrollü sulayabilir ve tüm istatistiği elinizde tutabilirsiniz.