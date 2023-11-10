Sıradan bir kadın olan Leyla’nın gözünden onun tüm yaşamını deneyimleyeceğimiz bir oyun olan Leila çok yakında piyasaya sürülecek.

Kemal Tavus - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türk geliştiriciler olan Ubik Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Leila Point & Click türündeki bi oyundur. Tamamı elle çizilmiş görsellerden oluşturulmuş bu oyunda çok sıradan bir kızın pek de sıradan olmayan iç dünyasına yolculuk yapıyoruz.

Son derece duygusal ve dokunaklı bir hikayenin işlendiği bu oyunda amacımız Leyla’nın hayat hikayesine tanıklık etmek. Çeşitli bulmacalar çözeceğimiz bu oyunda Leyla’nın hayatındaki önemli anları yaşıyoruz.

Leyla’nın hayatını oynarken kendimizden de parçalar bulabileceğiz. Görselliği ile öne çıkan Leila oldukça ilgi çekici bir yapım.

Leila’nın öne çıkan özellikleri şu şekilde:

4 Bölüm,

Hikayeyle bağlantılı bulmacalar ve küçük oyunlar,

El çizimi sinematikler,

16 özgün beste,

İngilizce ve Türkçe seslendirme,

Tıklama ve sürükleme kontrolleriyle kolay oynanış.

Leila İndir

Leila’nın henüz kesin bir çıkış tarihi olmasa da 2023 sonu ya da 2024 başı gibi piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Leila henüz indirilmeye açık değil ancak oyunu takip ederek herkesten önce Leila’yı indirebilirsiniz.

Leila Sistem Gereksinimleri