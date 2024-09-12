LOCKDOWN Protocol'de takımınızla birlikte gizli sabotajcıları ortaya çıkarın! Stratejik iletişim ve aksiyon dolu bu oyunu hemen indirin.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mirage Creative Lab tarafından geliştirilen LOCKDOWN Protocol, 22 Temmuz 2024 tarihinde erken erişim olarak piyasaya sürüldü. LOCKDOWN Protocol, 3 ila 8 oyuncunun birlikte oynayabileceği, bir sosyal çıkarım ve FPS oyunudur. LOCKDOWN Protocol’da oyuncular çeşitli görevleri tamamlamak için iş birliği yaparken, aralarındaki gizli sabotajcılar takımı baltalamaya çalışır.

Gerçek zamanlı aksiyon ve sosyal çıkarımmekaniklerini bir araya getiren LOCKDOWN Protocol, oyunculara güven ve şüphe arasında denge kurmayı öğretir. Grafik kalitesi, dinamik sosyal etkileşimler ve stratejik iletişim, oyunu benzersiz ve sürükleyici kılar. Bu gerilim dolu macerada hem çok eğlenecek hem de çok sinir olacaksınız.

LOCKDOWN Protocol İndir

LOCKDOWN Protocol'ü indir ve takımını gizli sabotajcılara karşı koruyarak zafere taşı!

LOCKDOWN Protocol Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel i3-4150, Ryzen 3 1200

: Intel i3-4150, Ryzen 3 1200 Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : GTX 1050

: GTX 1050 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 2 GB kullanılabilir alan





