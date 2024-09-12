LOCKDOWN Protocol
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Mirage Creative Lab
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LOCKDOWN Protocol'de takımınızla birlikte gizli sabotajcıları ortaya çıkarın! Stratejik iletişim ve aksiyon dolu bu oyunu hemen indirin.
Mirage Creative Lab tarafından geliştirilen LOCKDOWN Protocol, 22 Temmuz 2024 tarihinde erken erişim olarak piyasaya sürüldü. LOCKDOWN Protocol, 3 ila 8 oyuncunun birlikte oynayabileceği, bir sosyal çıkarım ve FPS oyunudur. LOCKDOWN Protocol’da oyuncular çeşitli görevleri tamamlamak için iş birliği yaparken, aralarındaki gizli sabotajcılar takımı baltalamaya çalışır.
Gerçek zamanlı aksiyon ve sosyal çıkarımmekaniklerini bir araya getiren LOCKDOWN Protocol, oyunculara güven ve şüphe arasında denge kurmayı öğretir. Grafik kalitesi, dinamik sosyal etkileşimler ve stratejik iletişim, oyunu benzersiz ve sürükleyici kılar. Bu gerilim dolu macerada hem çok eğlenecek hem de çok sinir olacaksınız.
LOCKDOWN Protocol İndir
LOCKDOWN Protocol'ü indir ve takımını gizli sabotajcılara karşı koruyarak zafere taşı!
LOCKDOWN Protocol Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3-4150, Ryzen 3 1200
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1050
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan