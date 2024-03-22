Hemen Lossless Scaling indirin ve eski oyunlarınıza hayat verin, pencerede çalışan oyunları kayıpsız bir şekilde yükseltin.

Kemal Tavus - 22 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

THS tarafından geliştirlen ve yayınlanan Lossless Scaling Steam’de 2018 yılında yayınlandı. Lossless Scaling, pencereli oyunları en gelişmiş ölçekleme algoritmalarını kullanarak tam ekrana ölçeklemenize ve ML tabanlı özel ölçekleme ve kare oluşturmayı kullanmanıza olanak tanır.

Emülatörler de dahil olmak üzere bu tür bir desteğe sahip olmayan oyunlarda ek kareler oluşturmak için Lossless Scaling’i kullanabilirsiniz.

Lossless Scaling, modern oyunları doğal ekran çözünürlüğünde çalıştıramıyorsanız (GPU sınırlı) ve GPU sürücüsünün bilineer ölçeklendirmesi nedeniyle bulanıklıktan kurtulmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Modern ekran çözünürlüklerini veya tam ekran modunu desteklemeyen eski ve piksel grafiklere sahip oyunlarını yükseltmek için de kullanışlıdır.

Modern oyunlar için LS1 veya AMD FSR kullanmak en iyisidir. Piksel grafiklere sahip oyunları ölçeklendirmek için Integer Scaling veya xBR kullanın. Anime4K en çok çizgi filmler veya animeler için uygundur.

Kare oluşturma seçenekleri:

LSFG

Ölçeklendirme seçenekleri:

LS1

AMD FidelityFX Super Resolution

NVIDIA Image Scaling

Integer Scaling

Nearest Neighbor

xBR

Anime4K

Sharp Bilinear

Bicubic CAS

Lossless Scaling İndir

Hemen Lossless Scaling indirin ve pencerede çalışan oyunları kayıpsız bir şekilde tam ekran yapın. Pek çok ölçeklendirme ve kare oluşturma

seçeneği ile oyun keyfinizi kayıpsız bir şekilde artırın.

Lossless Scaling Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 1903 x64

: Windows 10 1903 x64 Ekran Kartı : Intel HD Graphics

: Intel HD Graphics DirectX: Sürüm 11