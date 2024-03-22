Lossless Scaling
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 100 MB
- Üretici THS
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Hemen Lossless Scaling indirin ve eski oyunlarınıza hayat verin, pencerede çalışan oyunları kayıpsız bir şekilde yükseltin.
THS tarafından geliştirlen ve yayınlanan Lossless Scaling Steam’de 2018 yılında yayınlandı. Lossless Scaling, pencereli oyunları en gelişmiş ölçekleme algoritmalarını kullanarak tam ekrana ölçeklemenize ve ML tabanlı özel ölçekleme ve kare oluşturmayı kullanmanıza olanak tanır.
Emülatörler de dahil olmak üzere bu tür bir desteğe sahip olmayan oyunlarda ek kareler oluşturmak için Lossless Scaling’i kullanabilirsiniz.
Lossless Scaling, modern oyunları doğal ekran çözünürlüğünde çalıştıramıyorsanız (GPU sınırlı) ve GPU sürücüsünün bilineer ölçeklendirmesi nedeniyle bulanıklıktan kurtulmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Modern ekran çözünürlüklerini veya tam ekran modunu desteklemeyen eski ve piksel grafiklere sahip oyunlarını yükseltmek için de kullanışlıdır.
Modern oyunlar için LS1 veya AMD FSR kullanmak en iyisidir. Piksel grafiklere sahip oyunları ölçeklendirmek için Integer Scaling veya xBR kullanın. Anime4K en çok çizgi filmler veya animeler için uygundur.
Kare oluşturma seçenekleri:
- LSFG
Ölçeklendirme seçenekleri:
- LS1
- AMD FidelityFX Super Resolution
- NVIDIA Image Scaling
- Integer Scaling
- Nearest Neighbor
- xBR
- Anime4K
- Sharp Bilinear
- Bicubic CAS
Lossless Scaling İndir
Hemen Lossless Scaling indirin ve pencerede çalışan oyunları kayıpsız bir şekilde tam ekran yapın. Pek çok ölçeklendirme ve kare oluşturma
seçeneği ile oyun keyfinizi kayıpsız bir şekilde artırın.
Lossless Scaling Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 1903 x64
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics
- DirectX: Sürüm 11
Uygun fiyat
Pek çok oyunda performans artışı
Her oyunda çalışmıyor
Bazen uyumsuzluk sorunları olabiliyor