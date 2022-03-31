M2ScreenInk, tablet PC üzerine direkt çizim yapmanıza veya yazı yazmanıza izin vererek özellikle sunumlarda belgeler üzerinde işaretlemeler yapmanızı, not almanızı ve ekran görüntüsünü kaydetmenizi sağlar.

Yeşim Halıcı - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Teknoloji geliştikçe piyasaya çıkan oyun ve yazılımlarda artmaya devam ediyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarıan yönelik oyun ve uygulamalar ile hem eğleniyor hem de işlerini daha kısa bir süre de hallediyorlar. Bazen bir hesap takip programı bazen de sunumları kolaylaştıracak basit araçlar her geçen gün insanların hayatına girmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da geliştiriciler insanların ihtiyaçlarını karşılayacak yazılımlara imza atmaya çalışıyorlar. İnsanların sunumlarda işini kolaylaştıran M2Screen Annotator'da bu uygulamalardan bir tanesidir.

Ücretsiz olarak Windows platformu kullanıcılarına sunulan M2Screen Annotator basit yapısı ile sunum sırasında ekranı karalamaya ve çizmeye olanak tanıyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde sunumlarda vurgulamak istedikleri yerleri çizebiliyor, şekiller yapabiliyorlar. Her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilen uygulama, düşük dosya boyutu ile bilgisayarlarda ve tabletlerde yer de kaplamayacak.

M2Screen Annotator Özellikleri

Ücretsiz,

Basit kullanım,

Windows ile uyumlu,

Güvenli,

Renklendirilebilir içerikler,

M2Screen Annotator, Tablet PC için kullanabileceğiniz etkili ve kullanışlı bir programdır. Program bilgisayar ekranına direkt olarak yazı yazmanıza veya istediğiniz bir şeyi çizmenize izin verir. Özellikle sunumlar için çok kullanışlı olan yazılım yazdıklarınızın ekran görüntüsünü kaydetmenizi sağlar. Bu sayede ekran görüntünüz üzerinden notlar alarak daha sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Program Microsoft Tablet PC veya Tablet PC SDK sistemleri ile uyumlu çalışır.

Windows tablet ve bilgisayarlar için ücretsiz olarak yayınlanan M2Screen Annotator basit bir çizim programı olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden kullanıcılara sahip olan uygulama da kullanıcılar çeşitli şekilleri çizebilecek, sunumlarda farklı özelliklerden yararlanabilecekler.

M2Screen Annotator İndir

İngilizce dil desteğine sahip olan M2Screen Annotator ücretsiz olarak piyasaya sürüldü. Basit bir araç olarak görülen program sayesinde bilgisayarınızın ya da tabletinizin ekranında çizimler yapabilecek, şekillerden yararlanabileceksiniz. Basit özelliklere sahip olan uygulama düşük dosya yapısı ile de her tablet ve bilgisayarda rahatlıkla kullanılabilecek. Ekran üzerinde not almaya da imkan veren başarılı yazılım yıllar önce ücretsiz olarak piyasaya sürülmüştü.