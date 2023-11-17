Medieval Engineers ile hayallerinizdeki kaleleri ve Orta Çağ binalarını yapın.

Kemal Tavus - 2 GÜN ÖNCE GÜNCELLENDİ

Keen Software House tarafından geliştirilen ve yayınlanan Medieval Engineers 2015 yılında piyasaya sürüldü. Sandbox yapıya sahip bir oyun olan Medieval Engineers fizik tabanlı bir inşa oyunudur. Orta Çağ döneminde geçen bu oyunda adeta mühendislik yapıyoruz.

Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bu oyunda yapabileceğiniz pek çok şey var. Orta Çağ teknolojisini kullanarak kendinize istediğinizi inşa edebileceğiniz bu oyunda 5. ve 15. yüzyıllar arasındaki mimariden esinlenmiştir. Bu yüzyıllar arasındaki dönemde kullanılan teknolojiyi kullanabiliyoruz. Eğer bu dönemin mimarisine ilginiz varsa ve inşa oyunlarından hoşlanıyorsanız bu oyuna muhakkak bir göz atın.

Maalesef oyunun geliştiricileri Medieval Engineers’a ara verdiler ve projeyi uzun bir süre terk ettiler. Söz verdikleri özelliklerin oyuna eklenip eklenmeyeceği hala meçhul fakat oyunun şu anki bitmemiş, yarım hali bile keyifli bir oynanış sunuyor.

Medieval Engineers İndir

Hemen Medieval Engineers indirin ve hayallerinizdeki gibi Orta Çağ binaları tasarlayıp inşa etmeye başlayın.

Medieval Engineers Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Microsoft Windows 10

: Microsoft Windows 10 İşlemci : Intel i5 @ 3.0 GHz ya da daha iyisi (ya da AMD eş değeri)

: Intel i5 @ 3.0 GHz ya da daha iyisi (ya da AMD eş değeri) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Geforce 750/Radeon R9 270X ya da daha iyisi

: Geforce 750/Radeon R9 270X ya da daha iyisi DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan