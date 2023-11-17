Medieval Engineers
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici Keen Software House
-
Medieval Engineers ile hayallerinizdeki kaleleri ve Orta Çağ binalarını yapın.
Keen Software House tarafından geliştirilen ve yayınlanan Medieval Engineers 2015 yılında piyasaya sürüldü. Sandbox yapıya sahip bir oyun olan Medieval Engineers fizik tabanlı bir inşa oyunudur. Orta Çağ döneminde geçen bu oyunda adeta mühendislik yapıyoruz.
Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bu oyunda yapabileceğiniz pek çok şey var. Orta Çağ teknolojisini kullanarak kendinize istediğinizi inşa edebileceğiniz bu oyunda 5. ve 15. yüzyıllar arasındaki mimariden esinlenmiştir. Bu yüzyıllar arasındaki dönemde kullanılan teknolojiyi kullanabiliyoruz. Eğer bu dönemin mimarisine ilginiz varsa ve inşa oyunlarından hoşlanıyorsanız bu oyuna muhakkak bir göz atın.
Maalesef oyunun geliştiricileri Medieval Engineers’a ara verdiler ve projeyi uzun bir süre terk ettiler. Söz verdikleri özelliklerin oyuna eklenip eklenmeyeceği hala meçhul fakat oyunun şu anki bitmemiş, yarım hali bile keyifli bir oynanış sunuyor.
Medieval Engineers İndir
Hemen Medieval Engineers indirin ve hayallerinizdeki gibi Orta Çağ binaları tasarlayıp inşa etmeye başlayın.
Medieval Engineers Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10
- İşlemci: Intel i5 @ 3.0 GHz ya da daha iyisi (ya da AMD eş değeri)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Geforce 750/Radeon R9 270X ya da daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Oyundaki fizik harika
Yapabileceğiniz pek çok şey var
Kendinizi gerçekten bir mühendis gibi hissediyorsunuz
Geliştirici oyunu terk etti ve pek çok yeni özellik gelmeyecek
Grafikler biraz daha iyi olabilirdi