Hemen Melvor Idle indirin ve türünün en iyilerinden biri olan bu yapımı oynamaya başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Melvor Idle, Games by Malcs tarafından geliştirilen ve Jagex Ltd tarafından yayınlanan bir idle oyunudur. İlk kez 2019 yılında piyasaya sürülen bu oyun 18 Kasım 2021'de Steam’e geldi. RuneScape'den ilham alaran, macera oyunlarının bağımlılık yaratan unsurlarını en saf haliyle sunan. Melvor Idle, oyunculara 20'den fazla beceriyi geliştirme imkanı tanıyan, zengin özelliklere sahip bir oyun deneyimi vadediyor.

Yalnızca tıklayarak veya dokunarak ahşap kesme, demircilik, yemek yapma ve çiftçilik gibi becerileri geliştirebilirler. Bu becerilerin her biri, diğerleriyle etkileşim halindedir ve oyuncuların strateji geliştirmelerini sağlar.

Melvor Idle’da sadece becerilerle sınırlı kalmıyoruz aynı zamanda yakın dövüş, menzilli saldırı ve büyü becerilerini kullanarak 100'den fazla canavara karşı savaşabiliyoruz. Melvor Idle, zindanlar ve güçlü boss savaşları ile dolu derin bir savaş sistemi sunar. 1.100'den fazla öğe keşfedilebilir ve kullanılabilir, 40'tan fazla sevimli evcil hayvan toplanabilir. Tüm platformlarda bu oyunu oynayabilir ve ilerlemenizi bulut üzerinden kaydedebilirsiniz.

Düzenli güncellemeler ile sürekli büyüyen bir macera sunan Melvor Idle çevrimdışı ilerleme, entegre bankacılık ve envanter sistemi gibi özelliklerle oyunculara kapsamlı bir oyun deneyimi vadeder. Melvor Idle oyun içi ödeme içermez ve tüm oyuncuların eşit şartlarda oynamasını sağlar.

Melvor Idle İndir

Hemen Melvor Idle indirin ve bu bağımlılık yapıcı oyuna kendinizi teslim edin.

Melvor Idle Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 ve sonrasını destekler, daha eski işletim sistemlerini desteklemez (ve bu sistemlerde çalışmaz)

: Windows 7 ve sonrasını destekler, daha eski işletim sistemlerini desteklemez (ve bu sistemlerde çalışmaz) İşlemci : SSE2 destekli Intel Pentium 4 işlemci veya sonrası

: SSE2 destekli Intel Pentium 4 işlemci veya sonrası Bellek : 512 MB RAM

: 512 MB RAM Ekran Kartı : Intel Entegre Ekran Kartı

: Intel Entegre Ekran Kartı Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 200 MB kullanılabilir alan